'Ölümlü Dünya 2'nin ilk tanıtımı yayınlandı

'Ölümlü Dünya'nın devam filmi olan 'Ölümlü Dünya 2'nin ilk tanıtımı yayınlandı.

Yönetmen koltuğunda Ali Atay'ın oturduğu 'Ölümlü Dünya 2' filminin ilk tanıtımı yayınlandı.

Başrollerinde Feyyaz Yiğit, İrem Sak, Doğu Demirkol, Sarp Apak, Ahmet Mümtaz Taylan gibi oyuncuların yer aldığı 'Ölümlü Dünya 2' için geri sayım başladı.

Senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin kaleme aldığı filmin afişi ve tanıtımı yayınlandı.

Filmin konusu şöyle:

Kanun kaçağı olarak hayatlarına devam eden Mermer Ailesi, örgütün eline düşen Zafer’i kurtarmak için bu kez bile isteye arı kovanına çomak sokar ve son bir vurgun yapmaya kalkışır.

1 ARALIK'TA VİZYONDA

Geçtiğimiz aylarda ilk tanıtımı yayınlanan ve 1 Aralık'ta vizyona gireceği açıklanan "Ölümlü Dünya 2" filminin yönetmeni Ali Atay da setten ilk kareyi paylaşmıştı.

Ali Atay, yayınladığı kareye “Heleee #ölümlüdünya2“ notunu düşmüştü.