Ölümünün 100. yılında Lenin sempozyumu

Haber Merkezi

Yeni Dönem Yayıncılık, “Uluslararası Lenin Yüzyılı Sempozyumu”na katılım çağrısında bulundu. Yarın başlayacak olan sempozyum Şişli Belediyesi’ne bağlı Nazım Hikmet Kültür Sanat Evi’nde gerçekleşecek ve iki gün sürecek.

Sempozyuma ilişkin yapılan çağrıda şu ifadeler kullanıldı: “Dünya proletaryasının büyük önderinin ölümünün 100. yılına girilirken, Lenin’in pratik ve teorik mirasından günümüze ilişkin sonuçlar çıkarmak görevi önümüzde duruyor. Bu büyük esere, ölümünün 100. yılında, Yeni Dönem Yayıncılık olarak ufak bir katkı sunmak için yola çıktık. Uluslararası konuklarla birlikte Lenin’in ve Leninizm’in çeşitli açılardan ele alınacağı ‘Uluslararası Lenin Yüzyılı Sempozyumu’nda sizleri de aramızda görmeyi isteriz.” Sempozyumda lokal ve uluslararası birçok konuk, Lenin ve devrim diyalektiğinden Filistin Halk Kurtuluş cephesine ilişkin birçok konuda konuşma gerçekleştirecek.