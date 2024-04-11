Olympiacos - Fenerbahçe karşılaşmasında ilk 11’ler belli oldu

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiacos ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın ilk 11’leri açıklandı.

Georgios Karaiskakis Stadı’nda saat 19.45’te başlayacak olan karşılaşmada İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Bekim Zogaj üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alessandro Dudic olacak.

İki takımın sahaya çıkacağı 11’ler şu şekilde;

OLYMPIACOS: Tzolakis- Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega, Hezze, Chiquinho, Fortounis, Jovetic, Masouras, El Kaabi

FENERBAHÇE: Livakovic- Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Becao, Oosterwolde, Krunic, Zajc, Tadic, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Dzeko