Olympiakos kalecisinin 'kerameti' su şişesindeymiş

Fenerbahçeli futbolcular Dusan Tadic, Cengiz Ünder ve Leonardo Bonucci’nin penaltılarını kurtaran Olympiakos kalecisi Kostas Tzolakis, sarı-lacivertli oyuncuların penaltı atışlarını kullandığı köşeleri su şişesindeki kağıda yazdı ve ona bakarak hareket etti.

Spor 19.04.2024 14:14 Giriş: 19.04.2024 14:14

Güncelleme: 19.04.2024 14:17 Kaynak: İHA

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