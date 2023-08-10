Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: Vatandaşlarımız 'iyi ki Kılıçdaroğlu kaybetmiştir' noktasına geldi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Çelik, "Hala seçim sonuçlarını sindirmekte zorlandıkları bir tablo var. Gelinen noktada eminim bütün vatandaşlarımız iyi ki Kılıçdaroğlu kaybetmiştir noktasına gelmiştir" şeklinde konuştu.

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında saat 16.10'da toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, 1,5 saat sürdü.

Toplantının ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Çelik, "Hala seçim sonuçlarını sindirmekte zorlandıkları bir tablo var. Gelinen noktada eminim bütün vatandaşlarımız iyi ki Kılıçdaroğlu kaybetmiştir noktasına gelmiştir" dedi.

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın emanete sahip çıktığı görülmüştür. Yıkım siyaseti karşısında kararlı mücadele ettiği görülmüştür. 2023 seçimlerinde yaklaşık 28 milyon oy alarak tescil etmiştir. Milletimiz her zaman verdiği destekle hiçbir zaman onu yalnız bırakmamıştır.

Seçimlerin ilk turu devam ederken muhjaliflik adı altında propaganda merkezi gibi çalışanlar, 'Seçim sonuçları istediğiniz gibi çıkmazsa kabul edecek misiniz' diye soruyolardı. Kabül açısından bir sabıkamız yok ama sonuç reddi bakımından darbelere destek vermek bakımından CHP'nin kötü bir sabıkası var. Sorulması gereken taraf onlardır. Soruyu CHP'nin sorması siyasi saçmalıktan ibarettir. Geldiğimiz noktada hala seçim sonuçlarını sindirmekte zorlanan, kabullenemeyen bir tablo var. Gelinen noktada eminim bütün vatandaşlarımız iyi ki Kılıçdaroğlu kaybetmiştir noktasına gelmiştir. Ortaya çıkan tablo vahimdir.

Deprem her zaman gündemimizdedir. Hangi faaliyette olursak olalım Cumhurbaşkanımızın deprem bölgesindeki yaraların sarılması görüşü devam ediyor. Partimiz faaliyetleri sürdürmeye devam ediyor. Yıl sonunda 60-70 bin konutun teslimi yapılacak.

DÜZENSİZ GÖÇ

Türkiye'nin kara propagandalarla göçmen deposu gibi gösterilmeye çalışılması reddettiğimiz bir durumdur.

ORMAN YANGINLARI

Bireysel hatalar facialara yol açıyor, hassasiyet olmalı. Baykar'ın İHA'larına dönük olarak ortay koyulan açıklamalar yanlış. Muhalefet etmek adı altında bir seviyesiyle yürütüldüğünü gördük. İHA'ların orman yangınlarında kullanılması dünyada bizi pozitif ayrıştıran bir tablo oluşturmaktadır. Hastalıklı bir grup tarafından hedef alınmaktadır.

KURAN YAKILMASI

Avrupa'da Kuranı Kerim'in yakılmasının ifade özgürlüğü ile ilgisi yoktur. Gelinen noktada, ifade özgürlüğü karşısında sorumluklar yerine getirilmeyince ifade özgürlüğü adı altında dini özgürlükler tehdit altına alınmaya başlanmıştır."

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