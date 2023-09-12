Ömer Çelik'ten Tahıl Koridoru açıklaması: Müzakereler BM aracılığı ile yapılmalıdır

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, ''BM'nin girişimiyle oluşan tahıl girişi anlaşmasının yeniden canlandırılması gerekiyor. BM aracılığı ile müzakere Türkiye'nin esas pozisyonunu oluşturmaya devam ediyor. Müzakereler tabii ki BM aracılığı ile yapılmalıdır'' dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesine hedef alan yaklaşımın doğrudan antidemokratik, cumhuriyet ve millet düşmanlığı olduğu açıktır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Eylül darbesini kurarken 20 Temmuz darbesi diye bir kavramdan bahsediyor. Seçim sonuçlarına ilişkin tavrını sürdürmeye çalışıyor. 20 Temmuz'da anayasa ve kanunların yetkiler kullanılarak o gün darbeye karşı, darbe girişiminin sonuçlarını durdurmaya karşı çok önemli tedbirler alındı.

"MÜZAKERELER TABİİ Kİ BM ARACILIĞIYLA YAPILMALIDIR"

Rusya ve Ukrayna'nın alternatif planının olduğu ortaya çıktı. Biz BM inisiyatifi ile Rusya ve Ukrayna ile birlikte bu sürecin yönetilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz. BM'nin girişimiyle oluşan tahıl girişi anlaşmasının yeniden canlandırılması gerekiyor. BM aracılığı ile müzakere Türkiye'nin esas pozisyonunu oluşturmaya devam ediyor. Müzakereler tabii ki BM aracılığı ile yapılmalıdır.

"TÜRKİYE'NİN ÇABALARI TAKDİR EDİLDİ"

Dünyanın en önemli krizlerinin konuşulduğu toplantı olarak G20 toplantısı gündeme geldi. Hindistan'da tek aile tek dünya temasıyla gündeme geldi. Türkiye'nin tahıl koridoru için ortaya koyduğu çabalar takdir edildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın destek verdiği Afrika Birliği'nin G-20'ye kabul edilmesi çok önemlidir.

"DEMOKRATİK ÜLKELERİ TEDBİR ALMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Bu tip zirvelerde küresel kuzey ve küresel güneyde birtakım kararların alınmasıdır. Son zamanlarda kutsal kitaplara dönük saldırılar dünyada faşist dalga halini almıştır. Buna karşı tedbir geliştirememektedirler. Düşünce hürriyeti adı altında nefret suçlarının giderek yaygınlaştığı bir tablo ortaya çıkıyor. Biz bütün demokratik ülkeleri buna tedbir almaya çağırıyoruz.

"SIFIR ATIK GİRİŞİMLERİNİN BİLDİRGEDE OLMASI ÖNEMLİ"

Emine Erdoğan hanımefendinin öncülük ettiği sıfır atık girişimlerinin bildirgede yer alması önemli olmuştur. Uluslararası kuruluşların çağın gereklerine göre yeniden yapılandırılması. Sayın Cumhurbaşkanımız 'dünya beşten büyüktür' mottosu ile ifade ediyorlar. Artık temsil yetersizliği bir çok olayda ayan beyan ortaya çıkmaktadır.

"AB VE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER SIKILAŞMAYA BAŞLADI"

Seçimler sonrasında ortaya çıkan tablo ile AB ve Türkiye arasındaki ilişkilerin sıkılaşmaya başladığı, söylemlerin daha pozitif bir ortama döndüğü bir dönemdeyiz. Vize serbestisi konusunda farklı şekillerde çalışılıyor. Dünya bu kadar istikrarsızlaşırken, Türkiye Avrupa ilişkilerinin daha istikrarlı bir yapıya kavuşması kıymetli olacaktır."