Omurga cerrahları İstanbul'da bir araya geldi: "Mikro cerrahinin ilerlemesiyle riskler minimuma indi"

Türkiye’nin dört bir yanındaki omurga cerrahları ‘Omurga Cerrahisinde Komplikasyonlar ve Önleme Yöntemleri’ başlıklı sempozyumda bir araya geldi. Omurga hastalıkları ve cerrahi komplikasyonların çözümleri tartışıldığı sempozyuma katılan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Eyüp Varol, “Eskiden yapılan omurga tümörü cerrahilerinde ameliyattan sonra hastalar hem kol ve bacak güçsüzlükleri hem de yürüyememe durumlarıyla karşılaşabiliyordu, bu oran çok yüksekti. Günümüzde ileri teknolojiyle beraber mikroskobun hayatımıza girmesi ve mikro cerrahinin ilerlemesiyle artık bu riskler çok minimum boyuta iniyor” dedi.

Türkiye’nin dört bir yanındaki omurga cerrahları İstanbul'un Ataköy ilçesinde düzenlenen ‘Omurga Cerrahisinde Komplikasyonlar ve Önleme Yöntemleri’ başlıklı sempozyumda bir araya geldi.

Deneyimli cerrahlar ile genç omurga cerrahlarının bir araya geldiği sempozyumda omurga hastalıkları, kompleks spinal cerrahiler ve komplikasyonların çözümleri tartışıldı.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Eyüp Varol, “Bugün Türkiye’nin dört bir yanından gelen beyin cerrahları ve ortopedistlerle omurga cerrahisinin tiritleri ve omurga cerrahisi yapılırken oluşan komplikasyonlarda neler olabilir ve bunların sonuçlarında neler yapılabilir, bunlar nasıl önlenebilir gibi konularda bilgi aktarımı yapacağız. Omurga cerrahisinin en önemli komplikasyonları omurga tümörleriyle olan komplikasyonlar ya da konjenital komplikasyonlar olabilir. Bunlar ameliyat sırasında gelişebilecek şeyler. Aynı zamanda ameliyat sonrasında hasta ve hastalığın faktörlerine bağlı gelişebilir. Çok çeşitli komplikasyonlar var. Ameliyatın belli aşamaları var, belli bir düzende ve sırayla uygulamak gerekiyor. Bunları yaparken de komplikasyonları önlemek için kullandığımız teknikler ve malzemeler var. Özellikle nöromonitörizasyon dediğimiz sistemlerle bu komplikasyonları en az seviyeye indirebiliyoruz” dedi.

"AMELİYAT SÜRELERİ KISALIYOR"

Varol, “Bir omurga tümörü cerrahisinde eskiden bu ileri teknolojiler yokken yapılan ameliyatlardan sonra hastalar hem kol ve bacak güçsüzlükleri hem de yürüyememe durumlarıyla karşılaşabiliyordu. Bu oranlar çok yüksekti. Artık ileri teknolojiyle beraber mikroskobun hayatımıza girmesiyle ve mikro cerrahinin ilerlemesiyle artık bu riskler çok minimum boyuta iniyor. Çünkü bu ameliyatlarda hem tüm tümör ve normal doku ayrımını çok iyi yapabiliyor hem de ameliyat sırasında nöromonitörizasyon eşliğinde kol ve bacak sinirlerini takip edebiliyoruz. Bununla beraber hem ameliyat sürelerimiz daha çok kısalıyor hem de hastanın sosyal yaşantısına hızlı dönmesini sağlıyor ve komplikasyonları azaltmış oluyoruz” diye konuştu.

“OMURGA CERRAHİSİ ÜLKEMİZDE ÇOK ÜST DÜZEYDE YAPILIYOR”

Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Prof. Dr. Ender Ofluoğlu da “Omurga cerrahisinin komplikasyonlarını önleme ve tedavisi üzerine konuşmalar olacak. Omurga cerrahisi ülkemizde çok üst düzeyde yapılıyor. Çok ciddi teknolojik alt yapısı olan hastanelerde gayet başarılı yapılıyor ama bir cerrahi ne kadar çok yaparsanız o kadar çok komplikasyonu olur. Yani komplikasyon demek bazı durumlarda cerrahi olarak yaptığınız işlemlerin problem çıkartması demek. Bu büyük cerrahilerde bu problemlerle nasıl mücadele ederiz, ne yaparız ? Bunları konuşacağız. Teknolojiyi en üst düzeyde kullanmak, bilgi ve tecrübelerinizi artırmak komplikasyonları önlemenin en iyi yolu” dedi.

“OMURGA CERRAHİSİNDE BİRÇOK KOMPLİKASYON OLABİLİR”

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Erdinç Özek ise “Beyin cerrahisinin ameliyatlarında ortaya çıkacak komplikasyon dediğimiz sorun ve problemlerin hem engellenmesinde hem de çıkabilecek komplikasyonların düzeltilmesi konusunda bilgi aktarımının yapıldığı bir sempozyum düzenliyoruz. Omurga cerrahisinde birçok komplikasyon olabilir, omurilik ameliyatlarında vidayla yaptığımız ameliyatlarda vida gevşemesi, kırılması gibi birçok problemin önlenmesinde veya kırıldıktan ve gevşedikten sonra düzeltme için yapılan ameliyatların önemini anlatacak bir toplantı olacak bizim için. Ameliyat ettiğimiz ve ameliyattan sonra komplikasyon gelişen özellikle vidalarla ilgili problem yaşayan hastaların düzeltilmesi için yapılan revizyon cerrahilerine komplikasyon cerrahisi diyoruz. Bu ameliyatlarda özellikle vidaların uzatılması, vidaların değiştirilmesi, osteoporoz dediğimiz kemik erimesine bağlı kırıkların düzeltilmesi ameliyatlarını tekrar revizyonla düzeltebiliyoruz. Bu ameliyatların başarı şansı yüksek, hastalar tekrar eski hayatlarına geri dönebiliyor, çaresiz kalmamış oluyor” diye konuştu.