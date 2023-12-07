On binler, Atina'da Alexis için yürüdü

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 2008'de polis kurşunuyla 16 yaşında hayatını kaybeden Aleksandros Grigoropulos'un katledilişinin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen iki yürüyüşten birinin bitiminde polis ve eylemciler arasında çatışma yaşandı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 2008'de polis kurşunuyla 16 yaşında hayatını kaybeden Aleksandros Grigoropulos'un katledilişinin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen iki yürüyüşten birinin bitiminde polis ve eylemciler arasında çatışma yaşandı.

Atina'nın merkezinde öğle saatlerinde bir araya gelen öğrencilerin düzenlediği Grigoropulos'u anma yürüyüşü olaysız sona erdi.

Akşam saatlerinde başkentte binlerce kişinin katıldığı ikinci gösteride ise Eksarhia semtinde bir grup, çöp bidonlarını ateşe vererek yolda barikat kurdu. Polis ile göstericiler arasında çatışma yaşandı.

Onlarca kişi gözaltına alındı.

Aleksandros Grigoropulos, 6 Aralık 2008'de polisin açtığı ateş sonucu 16 yaşında hayatını kaybetmişti. Grigoropulos'un ölümünün ardından Atina'da yıllardır gösteri düzenleniyor.