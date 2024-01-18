On binler Köln'de buluştu | Irkçılara yanıt: Kendinizi sürgün edin!

Almanya'da aşırı sağcılara tepki artarak devam ediyor, Berlin, Leipzig'in ardından Köln'de on binlerce kişi ırkçılara karşı düzenlenen mitingde buluştu. Protestocular, "Tüm Köln AfD'den nefret ediyor" diye haykırdı.

BirGün/AVRUPA

Almanya ve Avusturya'dan aşırı sağcıların Potsdam yakınlarındaki Lehnitz Gölü'ndeki buluşmalarında konuştukları göçmen ve Alman pasaportuna sahip milyonlarca göçmenin topluca ülkeden gönderilme planına Köln de tepki gösterdi.

Aşırı sağcı AfD'liler, CDU bireyler ile ırkçı ve faşistlerin katıldığı toplantıya Berlin ve Leipzig'in ardından Köln'de de 30 bin kişi, "Deportiert euch selbst (kendinizi sürgün edin)" diye seslendi.

Mitingte gençlerin, çocukların ve ailelerin yoğunluğu dikkat çekti. Bu durum, barış ve iklim hareketlerinin gençlik içinde ciddi bir anti faşist mayalanmaya neden olduğu şeklinde yorumlandı.

Toplantı başvurusu bireylerin sadece bin kişinin katılacağını öngördüğü, katılacak sayısını daha sonra 7 bin olarak düzelttikleri ancak anti faşistlerin, miting zamanı sıcaklığın bir derece olmasına rağmen dört bir yandan Köln merkezindeki Heumarkt'a koştuğu görüldü.

Heumarkt'ın yanısıra yan sokaklar da dolup taşarken mitingte sık sık "Tüm Köln AfD'den nefret ediyor" (Ganz Köln hasst AfD) sloganı yükseldi.

Mitingte Hıristiyan gruplardan, çevreci aktivistler, sendikalardan Marksistlere geniş bir çevre temsil edilirken, pek çok dövizde "AfD kapatılsın", "Demokrasiyi koru" ifadeleri dikkatlerden kaçmadı. Mitingte AB bayraklarının yanısıra gökkuşağı bayrakları da yer aldı.

Aşırı sağcılara karşı Almanya'nın dört bir yanında protestolar devam ediyor. Bugün ve takibindeki günlerde şu kentlerde eylem gerçekleşecek:

• Castrop-Rauxel, 18 Ocak, saat 17, Forumsplatz,

• Gera, 18 Ocak, saat 17, Volkshaus karşısında, Liebschwitzer Str. 130, Zwötzen,

• Bielefeld, 19 Ocak, saat 17, Jahnplatz,

• Dahlenburg, 19 Ocak, saat 17, Marktplatz Dahlenburg

• Jena: 19 Ocak, saat 18 Markplatz

• Minden, 19 Ocak, saat 17, Martinitreppe/Marktplatz,

• Münster, 19 Ocak, saat 17, Stubengassenplatz

• Stralsrund, 19 Ocak, saat 17, Alter Markt,

• Ansbach, 20 Ocak, saat 14.30, Martin-Luther-Platz vor dem Rathaus

• Braunschweig, 20 Ocak, saat 14, Schlossplatz vor der Bibliothek in Braunschweig,

• Dortmund, 20 Ocak, saat 15 bis 17 arası, başlangıç yeri: Steinwache/CineStar,

• Frankfurt / Main: 20 Ocak, saat 13, Römer Meydanı,

• Erfurt: 20 Ocak, saat 12. Dom Meydanı,

• Giessen, 20 Ocak, saat 15, Berliner Platz,

• Hannover, 20 Ocak, saat 14 , Opernplatz, DGB Genel Başkanı Yasmin Fahimi'nin katılımıyla

• Heidelberg, 20 Ocak, saat 15, Schwanenteichanlage,

• Husum, 20 Ocak, saat 13, Kreishaus

• Kassel: 20 Ocak, saat 14, Friedrichplatz,

• Limburg: 20 Ocak, saat 11, Bahnhofsvorplatz,

• Oldenburg, 20 Ocak, saat 16, Schlossplatz

• Pforzheim, 20 Ocak, Saat 15, am Leo bei den Schmuckwelten Pforzheim

• Rotenburg (Wümme), 20 Ocak saat 11-13 arası, Geranienbrücke

• Wildeshausen, 20 Ocak, saat 11, Marktplatz,

• Wilhelmshaven, 20 Ocak, saat 12, Valoisplatz,

• Bremen, 21 Ocak, saat 12, Marktplatz,

• Flensburg, 21 Ocak, saat 14, başlangıç Südermarkt,

• Halle (Saale), 21 Ocak, saat 14, August-Bebel-Platz,

• Köln, 21 Ocak, saat 12, Alter Markt

• Magdeburg, 21 Ocak, saat 14, Vor dem Gewerkschaftshaus.

• Münih, 21 Ocak, saat 14, Siegestor,

• Regensburg, 21 Ocak, 11 Uhr, Haidplatz,

• Vechta, 21 Ocak, saat 12, Europaplatz,

• Paderborn, 22 Ocak, saat 17, Schützenhof,

• Siegen-Weidenau, 25 Ocak, saat 17:30, Bismarckplatz,

• Wiesbaden, 25 Ocak, saat 18, Hbt. Dernschen Gelaende,

• Düsseldorf, 27 Ocak, saat 12, DGB-Haus

• Heppenheim, 28 Ocak 2024, saat 15, Landratsamt / Parkanlage

• Bielefeld, 30 Ocak, saat 18, Jahnplatz,

• Kaynak: Alman Sendikalar Birliği (DGB) https://www.dgb.de/themen/++co++5bab75ee-b521-11ee-bea4-001a4a160123

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