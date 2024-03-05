Önce İkizdere, şimdi Kalkandere

Rize Kalkandere’de ormanlık alana kurulacak taş ocağı için ‘ÇED gerekli değil’ kararı verildi. Yaşam savunucuları ve bölge halkı "İkizdere’den sonra Kalkandere’de bir taş ocağı açılma ihtimaline izin vermeyeceğiz" dedi.

Haber Merkezi

Rize Kalkandere ilçesi Ünalan Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda kurulmak istenen taş ocağı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “ÇED gerekli değil” kararı verilmesi tepkilere neden oldu.Taş ocağının çalışma sahasında tarım alanları bulunması dikkat çekti.

Kalkandere’deki ormanlık alana Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 22’inci Bölge Müdürlüğü tarafından açılmak istenen andezit-bazalt ocağı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değil" kararı verildi. MA’da yer alan habere göre, Taşlıdere Vadisi 7’nci kısım inşaatında kullanılmak üzere kaya çıkarılacak olan taş ocağı 6,62 hektar büyüklüğünde bir alanı kapsıyor. Taş ocağı Kalkandere ilçe merkezine 5,4 kilometre, Ünalan Mahallesine 1,4 kilometre uzaklıkta bulunurken, sahaya en yakın hane ise sadece 250 metre uzaklıkta. Yıllık 250 bin ton üretim yapılması taş ocağı planlanan saha, patlatmalı açık ocak işletmeciliği ile çalıştırılacak.

KURUMLARDAN ONAY

Ocak sahasının imar planlarında “Orman alanı” olarak görüldüğü belirtildi. Ayrıca ocak çalışma sahası sınırında ve çevresinde bölgeye ait tarımsal alanlar (çay bahçesi, fidanlık, mera vb.) bulunduğu da kaydedildi.

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ORDU’YU YENİ FELAKETLER BEKLİYOR

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu’da planlanan 4 yeni maden sahasını TBMM gündemine taşıdı. İçişleri ve Enerji bakanlarının yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Adıgüzel, kentin yüzde 74’ünün maden sahası olarak tanımlanmasının kaygı verici olduğunu söyledi. Adıgüzel "4 yeni sahanın 25 hektar sınırı altında tutularak ÇED sürecinin baypas edileceği gelen bilgiler arasında" dedi.

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MÜCADELEYİ ÖRGÜTLEMELİYİZ

İkizdere Çevre Derneği Basın Sözcüsü Asuman Fazlıoğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İkizdere’den sonra Kalkandere’de bir taş ocağı açılma ihtimaline izin vermeyeceğiz. İkizdere’de zararı anlattık, bunun üzerine Kalkandere’de böyle bir girişimin olması bizi çok şaşırttı. Siyanürlü altın madenlerine ruhsat verilebiliyor. Bu ülke bir yıkım ve işgal altında. Çevreci mücadeleyi örgütlemek zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Taş ocağı madeni açılırsa ağaçlar, dereler bundan etkilenir. Taş ocağı gibi faaliyetlerin yapılması ciddi bir cinayet. Büyük tepkiyle karşılanacaktır. Bu katliamları durduracağız, yıkmak istedikleri yerleri ağaçlandıracağız. ÇED için de 25 hektar oyunu yapıyorlar. Kanunun arkasından dolaşıyorlar. Yasalar yıkım yapan firmalar için çalışıyor."