Önce saldırdılar sonra yargılattılar

TİP üyesi Uğur Celep’i öldüresiye döven Kırklareli Ülkü Ocakları Başkanı Uğurcan Özer’in başında olduğu gruba dava dahi açılmadı. Hatta Ülkücüler darbettikleri Celep’e bir de Cumhurbaşkanı’na hakaret davası açtırdı.

İsmail ARI

Ülkü Ocakları’na bağlı bir grup Türkiye İşçi Partisi (TİP) Üyesi Uğur Celep’i öldüresiye dövdü ama yargı neredeyse bir yıldır harekete geçmedi. Ülkü Ocakları mensupları saldırdıkları Celep’i yargılatıyor.

14 Mayıs 2023’teki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde TİP’in sloganı “Bir oy Kılıçdaroğlu’na bir oy TİP’e” olarak belirlenmişti. TİP üyesi Uğur Celep de 8 Mayıs 2023 tarihinde Kırklareli Merkez’de duvara partisinin sloganını yazarken bir gruba denk geldi.

Takip edildiğini fark eden Celep, tehlikede olduğunu hissetti ve arkadaşlarına mesaj attı. Bu sırada kendini korumak için cadde üzerindeki bir pastaneye girdi. Ancak hemen arkasından kendisini takip eden Ülkü Ocakları üyesi grup da pastaneye girdi. Celep’e “Sen teröristsin, seni burada barındırmayacağız” dediler.

ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANI

Ardından Ülkü Ocakları Kırklareli İl Başkanı Uğurcan Özer’in başında olduğu yaklaşık beş kişi Celep’in üzerinde saldırın darbetmeye başladı. Sürükleyerek pastanenin dışına çıkardıkları Celep’i defalarca yumruklayıp tekmelediler. Kendini korumak için elleriyle yüzünü ve başını korumaya çalışan Celep’in ellerini tutup yüzüne vurmaya devam ettiler. Ülkü Ocakları üyeleri yaklaşık 10 dakika süren dayaktan sonra bölgeden ayrıldı.

POLİS GÖNDERİLMEDİ

Arkadaşları Celep’i hastaneye götürdü. İddialara göre, o gün AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kentte olduğu için ihbara rağmen polis pastanenin önüne gitmedi. “Cumhurbaşkanı kentte olduğu için tüm polisler görevli” denildi.

Pastanenin güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Ülkü Ocakları Kırklareli İl Başkanı Uğurcan Özer’in, Celep’i defalarca yumrukladığı tespit edildi. Sadece dükkânın içinde Kalender Özdemir isimli bir ülkücünün Celep’e en az beş defa yumruk attığı ve Celep’i sürükleyerek dükkândan dışarı çıkardıkları tespit edildi.

İFADESİNDE İTİRAF ETTİ

İfadesi alınan Ülkü Ocakları Başkanı Uğurcan Özer, duvara yazı yazan Celep’in fotoğraflarını çektiğini, takip ettiğini ve hatta yumruk attığını bile itiraf etti. Tüm bunlara ve aradan geçen yaklaşık bir yıla rağmen Uğurcan Özer ile Kalender Özdemir hakkında dava açılmadı. Celep’e saldıran diğer şahısların kimlikleri tespit edilmediği gibi tüm delillere ve darp raporuna rağmen iddianame bile hazırlanmadı. Ülkü Ocakları Başkanı Özer gittiği tüm kamu kurumlarında kapılarda karşılanıp özel olarak ağırlanıyor.

CELEP’İ YARGILATIYORLAR

Tüm bunlar yetmezmiş gibi Ülkü Ocakları Başkanı Özer ile saldırgan Özdemir’im şikâyetiyle Celep’e “Cumhurbaşkanı’na hakaretten” dava açıldı. İddianamede, “Celep’in Cumhurbaşkanı’nın onur, şeref ve saygınlığına saldırıda bulunduğu” öne sürüldü. Ancak Ülkü Ocakları mensuplarının iddialarının dışında bir delil gösterilmedi.

Celep’in avukatı Ahmet Yiğit ise BirGün’e yaptığı açıklamada, şöyle konuştu: “Ülkü Ocakları Başkanı olan şüpheli Uğurcan Özer, genel seçimler öncesinde sokakta yazılama yapan müvekkilim Celep’i görüyor ve takibe alıyor. Müvekkilim takip edildiğini fark edince bir pastaneye girip içeride oturuyor bu esnada onu takip eden şahıs ile arkadaşlarından oluşan beş kişilik grup pastaneye girerek Uğur Celep’i darbediyor. Darp dosyasında soruşturmanın neredeyse bir yılı dolmak üzere ancak bir adım atılmadı... Bir adım atılmadığı gibi müvekkilime yönelik Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddiasıyla dava açıldı. 18 Mart Pazartesi günü Uğur’un sanık olduğu bu davanın duruşması görülecek.”