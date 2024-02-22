Önce sınav yaptı sonra kadroyu iptal etti

Berkay SAĞOL

Devlet üniversiteleri tarafından yılsonunda yüzlerce araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi ilanları açarken birçok üniversite ise açtığı kadroları herhangi bir gerekçe göstermeden iptal etmeye başladı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ise 3 öğretim görevlisinin alınacağı kadroyu giriş sınavı yapıldıktan sonra iptal etti. Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı için 22 Ocak’ta ilan edilen ön değerlendirme sonuçlarına göre 30 kişi giriş sınavına girmeye hak kazandı. Giriş sınavının ardından üniversite, 2 Şubat’ta yaptığı duyuruda kadro ilanını iptal etti.

Dicle Üniversitesi tarafından Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrosu, üniversite tarafından 1 Şubat’ta iptal edildi. Bursa Teknik Üniversitesi de Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Yazılımı Anabilim dalı doktor öğretim üyesi ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Siber Güvenlik Anabilim dalı Doktor Öğretim Üyesi kadro ilanlarını 8 Şubat’ta iptal etti.