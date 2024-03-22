Önceliğimiz kadın, çocuk ve gençler

CHP’nin Hopa Belediye Başkan Adayı Utku Cihan ile bölgenin sorunlarını konuştuk. TIR parkı sorununu çözeceklerini, üreticilere destek vereceklerini söyleyen Cihan’ın en önemli üç projesi ise çocuklar, kadınlar ve gençlere ilişkin.

Mehmet Emin KURNAZ

Artvin’in Hopa ilçesinde CHP’den belediye başkan adayı olan Utku Cihan ile Hopa’nın acil çözüm bekleyen sorunlarını, çözüm önerileri ve projelerini konuştuk. Şehrin girişinden çıkışına dek her yerde sıralanmış TIR’lar için güvenli, çevreye zararsız ve sürdürülebilir park alanları gerektiğine dikkat çeken Cihan, AKP’lilerin denizi doldurup TIR parkı inşa etme vaadine şiddetle karşı çıkıyor. Çay üreticilerine verecekleri desteğe vurgu yapan Cihan, Hopa için en önemli üç projesini ise çocuklara, gençlere ve kadınlara ayırmış.

Hopa’da ziyaret ettiğimiz Cihan’ın aktardıkları şöyle: “Önümüzdeki 5 yıl için bir iddia ortaya koyduk. Hopa için hazırladığımız 30 projeyi sokakta anlatıyoruz. Hopa'da bazı kronik sorunlar var örneğin TIR parkları sorunu. Yanlış parklanma nedeniyle maalesef burada kent hayatı kötü etkileniyor. İkinci sorun çöp sorunu, maalesef Karadeniz sahilinde, bu bölgede çöp sorunu acil çözüm bekliyor. Bir diğer sorun da sokak hayvanları sorunu. Örneğin Hopa'da maalesef çevresinde bu kadar yeşil olmasına rağmen mahallelerinde yeşil alanlar imal planlarında ayrılmamış, dolayısıyla Hopa’da yeşil alanlarımız, çocuk parklarımız, spor alanlarımız çok az. Bunlara ilişkin şehircilik projeleri hızlıca üretmeye başladık. Sosyal tesisler, tiyatro salonunu, sinema salonu gibi kültürel alanlar çok yetersiz. Hopa’nın 5 yılını değil, 30 yılını planlayacak şekilde program hazırladık.

Cihan ile bir araya gelerek çalışmalarını takip ettik.

TIR PARKI SORUNU DOĞRU ÇÖZÜLMELİ

Tüm sahil yolu ve Hopa içi TIR’larla dolu. Bu sorunu çözmek Ulaşım Bakanlığı’nın göreviyken gereği yapılmıyor. İki hafta önce AKP Artvin Milletvekili Faruk Çelik Hopa’da TIR sorununu çözmek için Hopa sahilini doldurma projesini bir vaat olarak sundu. Bu vaat Hopa için gerçek bir yıkım demek. 15 yıldır belediyelerde lojistik konusunda çalışmalar yapıyorum. Denizi doldurarak TIR parkı inşa etmek doğru bir çözüm değil. Buranın doğasına zarar verecek, deniz manzaralı TIR parkı yapmak hem mantıksız hem de çevreye zarar verecektir. Ayrıca buraya dolduracakları dolgu malzemesini nereden temin edecekleri, taş ocaklarını mı kullanacakları da belli değil. Bizim önerimiz Hopa’nın farklı yerlerinde, giriş ve çıkışlarında daha küçük, sürdürülebilir ve doğaya zararı çok daha az parklar inşa etmek. Bu alanların içinde yönetimi, işletmesi olan alanlar oluşturmak gerekiyor. Emin olun Hopa’da her hafta park edilen TIR’lar yüzünden bir kaza yaşanıyor.

ÇAY ÜRETİCİLERİNİN YANINDA OLACAĞIZ

Üretime dair çalışmalarımız olacak. Hopa Çay Kooperatifi burada güzel bir örnek. Yaklaşık 4000 kişiyle bir araya gelinerek bir kooperatif oluşturmuş ve bu kooperatif şu anda çay fabrikasıyla birlikte çay üretiyor ve bunu da pazarlıyor. Biz bu kooperatifle beraber çayın ekonomisinin daha iyi hale gelmesi açısından çay üreticilerinin ekonomik olarak daha iyi gelir elde etmesi açısından işbirliği yapacağız. Buradaki çay üreticisi işçi bulmakta zorlanıyor. Belediye olarak çay toplama konusunda teknolojiyi de kullanarak işbirliği yapmayı planlıyoruz.

Bazen bize “Hopa için yapacağınız ilk 3 projeniz nedir” diye soruyorlar. Biz bütün bu projelerimizi öncelikle çocuklar için yapıyoruz, mutlu çocuklar istiyoruz, en önemli projemiz aslında Mutlu Çocuklar Projesi. Kuracağımız çocuk meclisiyle beraber onların isteklerini karşılıyor olacağız, çocuk parklarının yeşil alanlarını onların istekleri doğrultusunda yapacağız. İkinci olarak en önemli projemiz “üreten gençler” istiyoruz. Hopa'da işsiz gencimiz maalesef çok. İyi eğitim almasına rağmen çalışmayan gençlerimiz var.

İstanbul'da örnekleri olduğu gibi kuluçka merkezleriyle bu gençlerimizi bir araya getireceğiz. Üretim yapmalarını sağlayacağız. Gerekirse şirket kuracaklar, gerekirse makine alacaklar, bazı üretimleri gerçekleştiriyor olacaklar, biz de onlara belediye olarak destek vereceğiz. Üçüncüsü de kadınlar. Hopa'nın gerçekten çok güçlü kadınları var, üreten kadınları var, sokaklarda dolaştığınızda elinde sepeti olan, örgü bebek üreten ya da diğer ürünleri ortaya çıkaran kadınlar var. Kadınların Hopa'da hem sosyal hayata hem de üretim süreçleri içerisine katılmalarını sağlamak onların da kooperatifleşmesine, sergi alanlarına ve desteklenmelerine ilişkin de destek sağlayacağız.”