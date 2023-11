Önder Aksakal, Ecevit’i andı: Sana söz verdiğimiz gibi DSP'yi yeniden Meclis'e taşıdık

14 Mayıs Genel Seçimleri’nde iktidar ile ittifak yaparak AKP listelerinden milletvekili seçilen DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Ecevit’i mezarı başında bu sözlerle andı: “Sana söz verdiğimiz gibi DSP'yi yeniden Meclis'e taşıdık.”

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit, vefatının 17'nci yılında mezarı başında anıldı.

Ecevit’in Onursal Genel Başkanı olduğu Demokratik Sol Parti’nin (DSP) Devlet Mezarlığı'ndaki anma törenine DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve partililer katıldı.

Önder Aksakal, anmada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bizler her defasında bıkmadan usanmadan tekrar ettiğimiz gibi Atatürk'ün izinde, senin öğretilerinle yolunuzda yürümeye devam ediyoruz. DSP'yi kurduğun 38 yıl önceki öngörülerin bugün aynı gerçekliğini koruyor. Küresel emperyalizmin vahşi saldırıları bugün olanca hızıyla sürüyor, bölgemizde yaşayan mazlum halklar yeni bir coğrafya sevdasından vazgeçmeyen Amerika'nın ve Avrupa'nın insanlıktan uzak saldırıları altında, çocuklar, kadınlar, savunmasız masumlar hunharca katledilmeye devam ediyor. Yanı başımızda oluşturulmak istenen terör devletinin bugün adı tam anlamıyla ortaya çıkmış İsrail maşasıyla Gazze'de taş taş üzerinde bırakılmamıştır.

Tüm bu gelişmelerin yanında bütün yurtta Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını milletçe büyük bir coşkuyla kutladık, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım attık. Gazze’de sürdürülen soykırım girişimleri ve insanlık dışı saldırıların yarattığı acılar olması gereken coşkumuzu törpülese de aynı zamanda Atatürk’ün bizlere gösterdiği tam bağımsız Türkiye idealine olan inancımızı ve kararlılığımızı o derecede bilemiştir.

Geçen yıl burada sana söz verdiğimiz gibi DSP'yi yeniden Meclis'e taşıdık ve milletin Meclisi'nde demokratik solcuların temsilini gerçekleştirdik. Senin de her fırsatta belirttiğin gibi yaşadığımız toplumsal badirelerden çıkışın en gerçekçi yolu demokratik solun iktidarından geçecektir. DSP senden sonra ilk kez genel başkan düzeyinde Meclis'te temsil edildi ve iktidar ittifakında yer aldı. Sana sözümüz olsun ki, DSP'yi 2024 yılında yapılacak olan mahalli idareler seçimleri ile birlikte Meclis'in belirleyici partisi konumuna taşımakta kararlıyız. İçeriden ve dışarıdan gelen her türlü kumpasa, her türlü ihanete ve her türlü engellemelere karşı inançlı demokratik solcular senin yolunda ve öğretilerinin ışığında çalışmaya kararlılıkla devam edeceklerdir. Ruhunuz şad olsun, mekanınız cennet olsun.”