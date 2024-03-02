Önder Babat davası düşmesin

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Önder Babat, katledilişinin 20. yılında Önder Babat Kültür Merkezi’nde anıldı. Etkin bir soruşturma yürütülmeyen Önder Babat dosyasında zaman aşımı tehlikesi oluştu.

Haber Merkezi

Taksim’deki Devrimci Hareket Dergisi’nden çıktığı sırada İmam Adnan Sokak’ta 3 Mart 2004’te uğradığı saldırı sırasında hayatını kaybeden Önder Babat, katledilişinin üzerinden geçen 20 yıla rağmen unutulmadı. Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi Taksim’deki Önder Babat Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiği basın açıklamasında Önder Babat’ı andı. Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Çiğdem Akbulut Babat’ın vurulduğu ilk andan itibaren gerçek bir soruşturma yürütülmediğini belirterek, “Otopsi engellenmek istenmiş, basına yanlış bilgiler sızdırılmış, tanık araştırması yapılmamıştır. Araştırmayı derinleştirmek bir yana, herhangi bir cinayet soruşturmasında yapılması gereken en basit usül araştırmalar dahi yapılmamıştır” dedi.

Akbulut, “Cinayetin ilk anından beri bilinçli ve kararlı şekilde dosyanın zaman aşımına terk edilmek, faili meçhul bırakılmak istendiğini, bu kararlı davranış da cinayetin bizzat devlet tarafından siyasi saiklerle işlendiğini net şekilde göstermektedir. Önder'i öldüren kurşunun bu ülkede daha önce pek çok devrimciye, aydına, avukata, gazeteciye, hak savunucusuna da sıkıldığını biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Cinayetin araştırılması için gerçek bir soruşturma yürütülmesini talep eden Çağdaş Hukukçular Derneği dosyaya ilişkin yaptığı açıklamada “Önder Babat dosyası savcılık tarafından zamanaşımı kararı ile kapatılsa dahi sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Dosyada ihmali bulunan tüm savcılar hakkında HSK şikayetlerinde bulunacağız ve cezasızlık ve aklama politikalarını asla kanıksamayacağız” dedi.

ÖNDER BABAT İÇİN BELGESEL



Önder Babat’ın avukatı olan Erman Öztürk BirGün'e yaptığı açıklamada, “Biz onun adını yaşatmak için kültür merkezi açtık, yüzlerce etkinlik yaptık, geçen sene başladığımız Önder’in hikayesini anlatan bir belgesel çalışmamız vardı onu hayata geçirdik, yarın galası ve ön gösterimi olacak. 20 yıl önce Önder’in ölümünün ardından yazdığım bir şiir vardı, belgeselde kullanmak üzere arkadaşlarım o şiiri Önder için bestelediler. Bu şekilde ona dair anıt niteliğinde bir belge bırakma derdimiz var.” ifadelerini kullandı.

"Önder" belgeselinin gösterimi 3 Mart Pazar günü saat 15.00'te Önder Babat Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

ÜNİVERSİTEDE ANMA

Önder Babat 20. ölüm yıldönümünde İstanbul Üniversitesi öğrencileri tarafından anıldı.

Önder Babat’ın üniversitenin devrimci öğrencilerinden biri olduğu vurgulanan açıklamada, “Önder’in sürdürdüğü özerk-demokratik üniversite mücadelesini şimdi bizler sürdürüyoruz.” denildi.