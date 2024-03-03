Önder Babat, vurulduğu sokakta anıldı: 20 yıldır bir katili arıyoruz

Üniversite öğrencisi Önder Babat katledilişinin 20. yılında anıldı. Devrimci Hareket üyeleri, 20 yıl önce İstanbul Beyoğlu İmam Adnan Sokağı’nda katledilen İstanbul Üniversitesi öğrencisi Önder Babat’ı andı.

Üniversite öğrencisi Önder Babat katledilişinin 20. yılında anıldı. Devrimci Hareket üyeleri, 20 yıl önce İstanbul Beyoğlu İmam Adnan Sokağı’nda katledilen İstanbul Üniversitesi öğrencisi Önder Babat’ı andı.

Açıklamada, “Vurulduğu günden beri ne Önder’i bizden ayırabildiler ne de bizi Önder’den. Biz onunla, Gezi’de, Suruç’ta yitirdiğimiz tüm arkadaşlarımızın yanında; Cumartesi Anneleri’nin omuz başında, Beyazıt Meydanı’nda, Soma’da, Ankara Garı’nda hep birlikteydik. Hatay’da enkazların arasında bir yaşam umudu ararken yüreğimizin bir yanında da daima Önder vardı” denildi.

Babat’ın öldürüldüğünde 25 yaşında olduğu vurgulanan açıklamada, “Uzun yaşayıp yaşamına çok az şey sığdıranlar veya geriye dönüp bakıldığında kayda değer bir iz bırakmamış olanların yanında adeta birkaç kişilik bir enerji ve üretkenlikle yaşamıştı” ifadelerine yer verildi.

3 Mart 2024 tarihi itibarıyla cinayetin üzerinden 20 yıl geçmesiyle zamanaşımı süresinin dolduğu, 20 yıldır tek bir şüphelinin bile sorgulanmadığı vurgulanan açıklamada şu sorulara yanıt istendi:

“Cinayetin gerçekleştiği sokakta neden kriminal inceleme ve tanık dinlemesi yapılmadı?

Emniyet mensubu bir kişi, cinayette kullanılan silahın ortaya çıkmaması için otopside ortaya çıkan mermi çekirdeğinin üstüne kasıtlı olarak çizikler atıldığını söylemişti. Bu iddia neden araştırılmadı?

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli bir astsubayın Önder Babat’ın Beyoğlu’nda MHP’li bir şahsın bürosundan hedef alınarak vurulduğu iddiası, Ergenekon davasının dosyalarına kadar girmişken neden araştırılmadı? Bu bilgilerin yer aldığı ajanda adli emanetten nasıl kayboldu?

Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’ya bağlı olduğu söylenen, emniyet ve jandarma içindeki yapının Önder Babat cinayetiyle bağlantılı olduğu iddiaları neden araştırılmadı?

Önder’in ailesini otopsiden vazgeçirmeye çalışan, arkadaşlarını tehdit eden, savcılık talimatı ve AİHM kararına rağmen gerekli araştırmaları yapmayan emniyet mensupları neden araştırılmadı ve yargılanmadı?”

Açıklamada, “Şunun bilinmesini istiyoruz: Bu dava belki adliye koridorlarında zaman aşımına uğrayabilir. Ancak bizim terazimizde halka karşı işlenen suçlar zaman aşımına uğramaz. 20 yıldır buradayız ve ne kadar sürerse sürsün bu cinayetin hesabını soracağız!” denildi.