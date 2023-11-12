Önder İşleyen: Toplumsal mücadele için acil devrimci sorumluluk

SOL Parti İzmir İl Örgütü, konferansını gerçekleştirdi. Konferansta yeni il yönetimi belirlenirken, SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, toplumsal mücadeleyi geliştirmenin yeni yollarını bulmanın acil devrimci sorumluluk olduğunu söyledi.

BİRGÜN EGE

SOL Parti İzmir İl Örgütü, 2'nci Olağanüstü Konferansını gerçekleştirdi. Kültürpark Gençlik Tiyatrosu'nda gerçekleşen kongrede, yeni il yönetimi belirlendi. Barış İnce, SOL Parti İzmir İl Başkanı olarak seçildi.

Konferansa SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen de katıldı. Önceki dönem SOL Parti İzmir İl Başkanı Kadir Bülbül, "Siyasal İslamcılar 21 yılda bir rejim inşa etti ve tabuta son çiviyi çakmaya hazırlanıyorlar. Devrimciler, üzerlerine düşen sorumluluğu güçleri yettiğince yapmaya çalıştı. Artık düzen içi muhalefet güçleriyle yol yürümenin olanağı kalmadı. Şimdi tek çare doldur, devrimdir, sosyalizmdir" dedi.



SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen de, "İktidar blokundaki kavgalar bir devlet krizine sürüklendi. Erdoğan bu iktidar bloku içi hizip kavgasına hıza vermeye çalışırken, bir yandan da MHP ile birlikte faşist dinci rejımi ileriye taşıyacak bir Anayasa hedefini de ortaya koydu. Tıpkı daha öncekine de benzer şekilde muhalefeti de kimi yemlerle içine çekecek bir anayasa tuzağı ile muhalefeti de dizayn etme yönünde bir girişimi önümüzdeki dönemde göreceğiz. Bu girişim karşısında bir direniş örgütlenmesi gerektiği açıktır" diye konuştu.

Bu rejim dönüşürken, onun temel kodlarına itiraz etmeksizin var olanlar bu rejimle birlikte dönüşerek teslim olduğunu vurgulayan İşleyen şunları dile getirdi: "Bu teslim olmuş yapılarla, tükenmiş ve işlevsizleştirilmiş burjuva siyaset labirentlerinden gerçek bir değişim ve direniş mücadelesinin yükselemeyeceği de ortada. Buna karşın ülkemizde yayın ve geniş ilerici direniş dinamikleri, sosyal bunalım ve gerici baskılar karşısında büyüyerek gelişiyor. Bugün seçim yenilgisinin etkisiyle durağan görünen bu dinamiklerle birleşerek toplumsal mücadeleyi geliştirmenin yeni yollarını bulmak önümüzde acil devrimci sorumluluktur. Konferansımız, program ve tüzük yenilenmesiyle birlikte bu yöndeki bir arayışın da başlangıcı olacak."

"İHTİYAÇ DEVRİMCİLERİN SAHNEYE TEKRAR ÇIKMASIDIR"

SOL Parti İzmir İl Başkanı Barış İnce, "Bugünkü kongre ve konferansımızla beraber önümüzdeki dönem yeni bir süreci işletmek için hareket edeceğiz. Bizler bundan sonra önümüzdeki ödevleri yerine getirmek zorunda olan bir topluluğuz. Bizlerin aday olduğu örgütleyeceğimiz bir meclis, alanlarla olan ilişki. Bugün Türkiye'nin ihtiyacı olan şey devrimcilerin siyaset sahnesine tekrar çıkmasıdır. Bugün bizlere düşen görev her gün her yerde devrimci siyasetin parçası olmaktır" dedi.

Yeni seçilen SOL Parti İzmir İl Yönetimi şu şekilde: "Barış İnce, Coşkun Öztaş, Deniz Özçelik, Eylem Tunalı, Evren Nesil Dinçer, Gonca Yıldız, Halil Ertunç, Mehmet Duman, Necip Vardal, Nuray Beyenç, Ufuk Akın, Sezer Gök, Zeynep Tuna."