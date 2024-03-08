Onlar ‘tek’ biz hepimiz

Yaren ÇOLAK

Bugün isyanı sokağa taşıma günü. Yaşamları ve hakları için devlet eliyle gelen şiddete meydan okuyan kadınlar tıpkı bugün olduğu gibi 25 Kasım 2022’de de sokaktaydı. Erkek şiddetinin son bulmasını isteyen "Yaşamak istiyoruz" diye haykıran kadınlar, akın akın meydanları sokakları doldurmaya geliyordu. Ellerinde ‘Vazgeçmiyoruz’ yazan dövizlerindeki kararlılıktan çok daha kararlı yürüyüşleri 22 yıldır ülkeyi siyasal İslam’ın karanlığına gömmeye çalışan AKP iktidarını da rahatsız etmiş olacak ki kadınların yan yana gelmesine izin vermeden köşe başlarında tek tek gözaltılarına başladı. 25 Kasım 2022’de yalnızca İstanbul’da kadına yönelik şiddete karşı sokağa çıkan 226 kadın darbedilerek, ters kelepçeyle gözaltına alındı. Yalnızca İstanbul’da tam 226 kadın…

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Ben de oradaydım, tıpkı “Başlarım haberine” denilerek darbedilen arkadaşım Havva Gümüşkaya gibi ya da barikatların arasına sıkıştırılarak haber yapma hakkı engelenen diğer tüm gazeteci arkadaşlarım gibi. Haber takibi yapmama izin verilmediği gibi basın kartımı göstermeme de izin vermeyen polis, tekmelerle, yumruklarla, ters kelepçeyle beni gözaltı aracına bindirdi.

‘Başıma bir şey gelir’ endişesiyle kolayda tuttuğum basın kartıma ulaşamadan gözaltı aracındaydım…

Tutuklu gazeteciler ülkesinde haber yapmak işte tam da böyle bir şey. Habere giden gazetecilerin haber olduğu, ‘damat’ yazmanın suç sayıldığı bu siyasal atmosferde biz gazeteciler ne mi yapıyoruz? Alındığımız ablukalardan, bindirildiğimiz gözaltı araçlarından ya da sık sık ziyaret etmek zorunda bırakıldığımız adliye koridorlarından yazmaya, konuşmaya devam ediyoruz. O alana gitmekten bir an olsun tereddüt etmiyoruz. Her yazdığımıza gönderilen uyduruk tekziplerinize aldırış etmiyoruz. Susmuyoruz!

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Gazeteci olduğumu söylediğimde “Hay Allah, bunu da mı aldık” diyerek ufak bir pişmanlık yaşayan polis, beni ve 225 kadın arkadaşımı sabaha kadar araçların içinde aç ve susuz bekletip psikolojik ve sözlü şiddetlerini sürdürdü. Ama nafile… Yine Saray’daki hesap meydanlara uymamış olacak ki ters kelepçeyle ite kaka gözaltı araçlarına doldurulan kadınlar, yine birlikte yine güçlüydü.

Öte yandan araçlarda 226 kadın bekletiliyordu ama polis karakolunun kapısının önünde kızkardeşlerini bekleyen niceleri vardı. Onların 22 yıldır özene bezene inşa ettikleri korku iktidarları yaşamları için mücadele eden kadınların kararlılığına ve mücadelesine ket vurmayı başaramadı. Tersine bir kez daha güçlendirdi.

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Aradan 2 yıl geçti. Şimdi bugün o 226 kadın ve niceleri yine sokaklarda olacak. Gazeteciler de ellerinde kameralarıyla orada olacaklar.

Onlarsa duruşmada…

Tarih 8 Mart’ı saat ise 15.23’ü gösterdiğinde tesadüf bu ya İstanbul Anadolu 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkıp 25 Kasım 2022’de yaptıkları haksız gözaltının hesabını verecekler. Dedim ya korkmuyoruz, kararlıyız diye öyleyiz. Ne kadınları ne de gazetecileri asla susturamayacaksınız. Tek tek hesap vereceksiniz!