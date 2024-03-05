‘Onlarca kişiyi dolandırdı’

Haber Merkezi

Rüşvet almak suçundan ceza almasına rağmen görevden alınmayarak yeniden aday gösterilen AKP’li Hilal Belde Belediyesi Başkanı Cevher Benek’in karşılıksız çeklerle onlarca kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia edildi.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde 2009’dan bu yana AKP’den belediye başkanlığı görevi yürüten Cevher Benek, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde bir kez daha aday gösterildi. MA’nın haberine göre rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve yolsuzluk gerekçeleriyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunmasına rağmen görevde olan Benek, bu kez dolandırıcılıkla gündemde.

SOYLU ENGEL OLDU

AKP’li Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek ve Hilal Belde Belediye Başkanı Cevher Benek hakkında “ihaleye fesat karıştırma” suçundan bir süre önce dava açılmıştı. Şırnak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, her bir isme ayrı ayrı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Benek hakkında ayrıca “rüşvet alma” suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, Ürek ve Benek’in görevden alınması için İçişleri Bakanlığı’na müzekkere yazılmasına karar verdi. Hakkında hapis cezası verilmesine rağmen görevden alma yoluna gitmeyen dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, makamında ağırladığı Ürek ve Benek ile çektirdiği fotoğrafları servis etti.

Hapis cezasına rağmen dördüncü kez Hilal Belde Belediyesi’nde AKP’den aday gösterilen Benek’in, Cizre ve Silopi ilçelerinde onlarca kişiyi yaklaşık 800 milyon TL dolandırdığı iddia edildi. Benek’in, birçok iş insanıyla araç alım satımı yaptığı ve çok sayıda çek piyasaya sürdüğü belirtildi. Benek’in satın aldığı araçlar karşılığında verdiği çeklerin karşılıksız olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle onlarca kişinin mağdur olduğu ve çoğu kişinin borçlarını ödeyemediği için kayıplara karıştığı öğrenildi.

SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Benek’in yaptığı bir görüşmeye dair ortaya çıkan ses kaydı, söz konusu dolandırıcılığı kanıtlar nitelikte. Benek ile mağdurlardan birinin arasında geçen telefon konuşmasında, Benek’in verdiği para tutarı dikkat çekti. Benek, parasını vermediği A.F. isimli bir yurttaştan, “Yarın bir gözlük tak, kahveye git, insanların içinde otur ve bir iki kare fotoğraf çek, sosyal medya hesabında paylaş ve burada olduğunu söyle” talebinde bulunuyor.