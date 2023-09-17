Onur Akın siyaseti bıraktı

Daha önce Cumhuriyet Halk Partisinden milletvekili adayı olan ve CHP için şarkılar ve marşlar yapan ünlü sanatçı Onur Akın siyaseti bıraktığını açıkladı. Ünlü sanatçı artık sadece hayatında müzik olacağını söyledi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin işgalden kurtuluşunun 101. yıldönümü nedeniyle sahne alan özgün müziğin dev ismi Onur Akın, siyaseti bıraktığını açıkladı.

Medya Ayvalık'ın haberine göre; burada sahnede konuşma yapan Onur Akın, “Bu yüz yılda millet olarak başımıza dünyanın en güzel şeyi geldi. O da; Mustafa Kemal Atatürk’tür. Neyse az konuşayım. Bu arada buradan ilan ediyorum. Ben siyaseti bıraktım. Benim hayatımda siyaset yok bundan sonra. Nasıl ki, bugüne kadar halkın vekiliysem sazımla, sözümle. Tıpkı Aşık Mahsuni Şerif ve Pir Sultan Abdal gibi. Öyle yaşamaya devam edeceğim” dedi.

ISRARLI TALEPLERE RAĞMEN O ŞARKILARI SESLENDİRMEDİ

Ünlü sanatçı Onur Akın, Ayvalık’taki konserinin kalan süresinde; “Seviyorum Seni”, “Asi ve Mavi”, “Gaybana Geceler”, “Çam Kolonyası” gibi eserlerini amfi tiyatroyu adeta hınca hınç dolduran Ayvalıklılarla birlikte seslendirdi.

Onur Akın’ın; konseri izleyenlerin yoğun isteklerine rağmen, daha önce CHP’nin seçim şarkıları olarak kullanılan, “Bir ıslıkta sen çal” ve “Kılıçdaroğlu” gibi eserlerini seslendirmemesi ise dikkat çekti.