Onur Atilla, Kerem Bürsin’in ‘İngilizce’sini taklit etti

Kerem Bürsin’in yarı Türkçe yarı İngilizce konuşmasını Onur Atilla taklit etti.

Dün akşam gerçekleştirilen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde oyuncu Kerem Bursin’in konuşmasının bazı bölümlerini İngilizce yapmasını Güldür Güldür ekibinden Onur Atilla taklit etti.

En İyi Romantik Komedi Dizisi Erkek Oyuncu Ödülü'nü alan Kerem Bürsin, konuşmasında şunları söyledi: “Okay, okay (tamam tamam)…All right (Peki)… Öcelikle… Okay... Öncelikle teşekkür ederim beni bu ödüle layık gördüğünüz için. Yargı ekibine çok teşekkür etmek istiyorum… (…) Yapımcımız Kerem Çatay, you are the man (Sen adamsın)… Öyle… Herkese çok sağ olun…”

Bürsin’in bu sözlerini Güldür Güldür ekibi olarak ödül almaya gelen Atilla taklit etti. "Okey, okey, all right… Yapımcımız Necati Akpınar, you are the man" diyerek Bürsin’i taklit eden Atilla, "Benim İngilizcem bu kadar" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Atilla’nın taklidi törendekileri güldürdü.