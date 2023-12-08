Onur Şener davasında istinafın gerekçeli kararı açıklandı

Ankara'da müzisyen Onur Şener'in öldürülmesine ilişkin davada istinaf mahkemesi, gerekçeli kararını açıkladı. Sanıklardan Semih Soyalp'e verilen beraat kararının, ölüme yol açan eyleme zemin hazırladığı için kaldırıldığı belirtildi. Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçundan 12 yıl hapis cezası alan Ali Gündüz hakkında ise pişmanlık ifade etmediği için iyi hal indirimi uygulanmadığı kaydedildi.

Ankara'da müzisyen Onur Şener'in istek parça çalmayı kabul etmediği için öldürülmesiyle ilgili davada 5 sanık için verilen kararın gerekçesi açıklandı.

İstinaf mahkemesinin kararında, sanıklar Ali Gündüz (36) ile Semih Soyalp'in (36) sanık İlker Karakaş'ın (35) Şener'in başına bardakla vurduğunu görmelerinden itibaren kavgaya dahil oldukları belirtildi. Gündüz ve Semih'in sanığın ölümüne yol açan İlker Karakaş'ın eylemine zemin hazırlayıcı bir fonksiyon üstlendiklerine işaret edildi.

Sanık Semih Soyalp'e verilen beraat kararının bu yüzden kaldırılarak 10 yıl hapis cezası verildiği belirtildi. 12 yıl hapis cezası verilen Ali Gündüz hakkında ise yargılama sürecindeki davranışları ile beyanlarında pişmanlık ifade etmediği kaydedildi.

Gündüz'ün ayrıca olaylardan sorumlu tuttuğu Şener'in özel ve kişisel hayatıyla ilgili yargılama konusuyla ilgisiz, savunma sınırını aşan olumsuz yorum ve ithamları dikkate alınarak iyi hal indirimi uygulanmadığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Onur Şener, geçen yıl 2 Ekim'de, Çankaya ilçesinde sahne aldığı eğlence mekanında, istek parçayı çalmadığı için boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü. Olaya karışan ve bakanlıkta iş müfettişi olan İlker Karakaş, Ali Gündüz, savunma sanayi alanında elektrik mühendisi olan Semih Soyalp ve Gözde Gündüz ile Jale Erberk, Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Tutuklu sanıklar İlker Karakaş ve Ali Gündüz'e 'kasten öldürme' suçundan takdir indirimi uygulanarak 25'er yıl hapis cezası verildi. Diğer tutuklu sanık Semih Soyalp ile tutuksuz sanıklar Jale Erberk ve Gözde Gündüz'ün ise delil yetersizliğinden beraatına karar verildi.

Daha sonra dosya istinaf mahkemesine taşındı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, sanık İlker Karakaş'a 'kasten öldürme' suçundan verilen 25 yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu. Mahkeme, sanık Ali Gündüz'e aynı suçtan verilen 25 yıl hapis cezasını kaldırıp, suçu haksız tahrik altında işlediği kanaatiyle, 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 12 yıl hapis cezasına hükmetti.

Sanık Semih Soyalp'e verilen beraat kararı da kaldırılıp, aynı suçtan iyi hal indirimi uygulanarak 10 yıl hapis cezası verildi. Diğer iki sanığın beraat kararı da hukuka uygun bulundu.