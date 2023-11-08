Onur Ünlü'nün yönettiği 'Bomboş' filmi, Netflix'te

Onur Ünlü'nün yazıp yönettiği 'Bomboş' filmi, Netflix izleyicileriyle buluştu.

Onur Ünlü'nün senaryosunu yazıp yönettiği, Serkan Keskin, Settar Tanrıöğen ve Hazar Ergüçlü'nün başrollerini paylaştığı 'Bomboş' bugün itibarıyla Netflix'e geldi.

Ekim 2022'de gösterime giren, Depo Film ve Paradox Film'in yapımını üstlendiği filmin konusu ise şöyle:

"Günel, şirket çekilişinde kazandığı bedava Kıbrıs tatilinde sempatik fakat biraz da geçmişi karanlık Şefik'le tanışır. Güzel başlayan tatil, Günel'in bacağını kırmasıyla tatsızlaşır. Sıkıntıdan komşu villadaki Şefik'i gözleyen Günel bir cinayete şahit olur. Ancak sıcak hava ve aldığı ilaçlar yüzünden gördüklerinin gerçek mi, hayal mi olduğundan emin olamaz."