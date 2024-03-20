Onuralp Bitim’den galibiyete 9 sayı katkı

Spor Servisi

NBA’de milli basketbolcu Onuralp Bitim'in 9 sayılık katkısıyla Chicago Bulls, konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 110-107 mağlup etti. Ev sahibi ekipte DeMar DeRozan'ın 28 sayısı ve Ayo Dosunmu'nun 23 sayı ve 10 asistlik performansı galibiyette önemli rol oynadı. Bulls forması giyen milli basketbolcu Onuralp Bitim, 9 sayı, 4 ribaunt ve 1 asist kaydetti.

Blazers'ta ise Anfernee Simons'ın 30 sayı, 9 asist ve Deandre Ayton'un 25 sayı, 15 ribauntluk performansları mağlubiyeti engellemeye yetmedi. Boston Celtics de, konuk ettiği Detroit Pistons'ı 119-94 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı. Celtics'te Derrick White, 22 sayı, 10 ribaunt, 10 asistlik performansıyla NBA kariyerindeki ilk "triple-double"ını yaptı. Jaylen Brown ise 31 sayı atarak maçın en skorer oyuncusu oldu ve Celtics'in galibiyetinde önemli rol oynadı. Pistons'ta Jaden Ivey, 21 sayı kaydetti.