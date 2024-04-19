Onursal Adıgüzel'den 'Elif Duygu Adıgüzel' iddiasına yalanlama

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, eşi Elif Duygu Adıgüzel’in Çekmeköy Belediyesi’ne başkan yardımcısı olarak atandığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan Adıgüzel, iddiayı yalanlayarak, "Böyle bir atama söz konusu değil" dedi.

Fatih Altaylı, Onursal Adıgüzel ile yaptığı görüşmeyi şöyle anlattı:

Onursal Bey'in eşi daha Onursal Bey ile evlenmeden önce hatta tanışmadan da önce Ataşehir Belediyesi'nde sosyal yardımlar müdürlüğü yapıyormuş. Onursal Bey ile tanışması ise o görevi sırasında olmuş. Oradan da Kadıköy Belediyesi'ne aynı görevde atanmış. Kendisi daha önce İstanbul Valiliği'nde çalışırken Ataşehir Belediyesi'nde bu göreve gelerek Onursal Bey ile tanışıp evlenmişler ve Kadıköy Belediyesi'nde benzer bir göreve atanarak çalışmaya devam etmiş. Zaten eğitimi ve doktorası da bu yöndeymiş.

Çekmeköy iddiasının nereden çıktığıysa; Belediye Başkanı seçilen Orhan Bey hanımefendiyi çağırıp bu konuda kendisinde yardım istemiş. Onursal Bey de bunu duyunca 'aman sakın böyle bir şey yapma, kabul etme. Siyaseten de çok yanlış, ahlaken de doğru değil' dedi. 'Herhangi bir atama söz konusu değil, prosedür böyle olmuyor' dedi. Bir CHP'li Belediye Başkanı, CHP'li belediyede benzer bir görev yapan hanımefendiden kendisine 'akıl vermesini' istiyor. Onursal Bey de 'ama bu yanlış olur' diyor.'