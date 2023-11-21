OpenAI yatırımcıları, yönetime dava açmaya hazırlanıyor

ChatGPT'yi geliştiren OpenAI (CEO) Sam Altman'ın aniden kovulması üzerine OpenAI yatırımcılarının, yönetim kuruluna dava açması bekleniyor.

Yapay zeka uygulaması ChatGPT'yi geliştiren OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'ın kovulması üzerine yatırımcılar harekete geçiyor.

Reuters'ın aktardığına göre, yatırımcılar yasal yolları incelemek için hukuk danışmanlarıyla birlikte çalışıyor.

YATIRIMCILAR, POTANSİYEL KAYIPLARDAN ENDİŞELİ

Yatırımcılar, hızla büyüyen yapay zeka sektörünün en sıcak girişiminin potansiyel çöküşüyle, bazı portföylerinin en önemli aktörü olan OpenAI'ye yatırdıkları yüz milyonlarca doları kaybedeceklerinden endişe duyuyorlar.

Pazartesi günü, OpenAI'nin 700'den fazla çalışanının çoğu, şirketin yönetim kurulu değişmediği takdirde istifa edeceklerini belirtti.