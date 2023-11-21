OpenAI yatırımcıları, yönetime dava açmaya hazırlanıyor
ChatGPT'yi geliştiren OpenAI (CEO) Sam Altman'ın aniden kovulması üzerine OpenAI yatırımcılarının, yönetim kuruluna dava açması bekleniyor.
Yapay zeka uygulaması ChatGPT'yi geliştiren OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'ın kovulması üzerine yatırımcılar harekete geçiyor.
Reuters'ın aktardığına göre, yatırımcılar yasal yolları incelemek için hukuk danışmanlarıyla birlikte çalışıyor.
YATIRIMCILAR, POTANSİYEL KAYIPLARDAN ENDİŞELİ
Yatırımcılar, hızla büyüyen yapay zeka sektörünün en sıcak girişiminin potansiyel çöküşüyle, bazı portföylerinin en önemli aktörü olan OpenAI'ye yatırdıkları yüz milyonlarca doları kaybedeceklerinden endişe duyuyorlar.
Pazartesi günü, OpenAI'nin 700'den fazla çalışanının çoğu, şirketin yönetim kurulu değişmediği takdirde istifa edeceklerini belirtti.
NE OLMUŞTU?
3 gün önce OpenAI, ChatGPT'yi geliştiren Sam Altman'ın görevden ayrılmaya hazırlandığını duyurmuştu. Altman'ın ayrılışının yönetim kurulu tarafından yürütülen inceleme sürecinin ardından geldiği belirtilen açıklamada, bu süreçte Altman'ın yönetim kuruluyla olan iletişiminde tutarlı bir şekilde samimi olmadığı ve bu durumun Altman'ın sorumluluklarını yerine getirmesine engel olduğu ifade edilmişti.
Açıklamada, "Yönetim kurulunun artık Altman'ın OpenAI'ın liderliiğini sürdürme becerisine güveni yok" değerlendirmesi yapılmıştı. Şirketin baş teknoloji yöneticisi Mira Murati, geçici olarak Altman'ın görevine getirildi.