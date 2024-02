OpenAI yeni yapay zeka robotu Sora’yı duyurdu: Metni videoya dönüştürüyor

ChatGPT’yi geliştiren yapay zeka şirketi OpenAI, metinden video yaratabilen yeni yapay zeka robotu Sora’yı duyurdu.

OpenAI’den X’te yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Metni videoya döken yeni modelimiz Sora ile tanışın. Sora, son derece ayrıntılı sahneler, karmaşık kamera hareketleri ve canlı duygulara sahip birden fazla karakter içeren 60 saniyeye kadar videolar oluşturabiliyor. Sora’yı kullanıma sunmadan önce güvenlikle ilgili birkaç önemli adım atacağız. Yanlış bilgi, nefret içeriği ve ayrımcılık üzerine uzman kişilerle çalışıyoruz.”

Yeni sistemin denendiği videolar da hesaptan şöyle paylaşıldı:

Prompt: “A movie trailer featuring the adventures of the 30 year old space man wearing a red wool knitted motorcycle helmet, blue sky, salt desert, cinematic style, shot on 35mm film, vivid colors.” pic.twitter.com/0JzpwPUGPB