Operasyonlarda ele geçirilen 23 lüks araç emniyete verildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirilen 23 araç mahkeme kararıyla emniyete verildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirilen 23 aracın mahkeme kararınca emniyete verildiğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, suç örgütlerinden ele geçirilen otomobillerin görüntülerini de paylaştı.

Görüntülerdeki araçların Ferrari, Bentley, Porsche, Mercedes, Audi marka olduğu görüldü.

Yerlikaya paylaşımına, "Artık bundan böyle bu araçlar suç örgütlerinin değil, polisimizin emrinde, milletimizin hizmetinde olacaktır. Ülkemizin huzuru için canla başla çalışan kahraman polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz daim olsun" notunu düştü.