Operatörle ilgili şikâyetler geçen yıla oranla arttı

Haber Merkezi

Çözüm platformu Şikayetvar, internet servis sağlayıcılarıyla ilgili verilerini açıkladı. Bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında sektörle ilgili şikâyet artış oranı yüzde 615 oranında yükseldi. Kullanıcılar en çok internetin yavaşlığından şikâyet ederken yeni zamlarla birlikte sunulan hizmetin çok pahalı olduğunu platform üzerinden dile getirdi.

Taahhüt hızının altında internet hizmeti alan kullanıcılar, sözleşmelerinden vazgeçtiği durumlarda yüksek cayma bedelini ödemekle karşı karşıya kaldıklarını vurguladı. İnternetin sürekli kopması, müşteri hizmetlerinin ilgisizliği şikâyet edilen konular arasında yer aldı.

CAYMA BEDELİ ARTIYOR

Platforma gelen bazı şikâyetler şöyle görüldü:

• İnternet servis sağlayıcımı 2 aylık kullanım sonucunda çekim gücünden memnun kalmadığım için iptal ettirmek istediğimde, bin 900 TL cayma bedelinin yansıtılacağı söylendi. İnsanlar adeta mecbur bırakılıyor. İnternet hizmeti alırken iyi araştırma yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım bu durumu yeni hizmet alacak kişiler göz önünde bulundurur.

• 2 yıldır internet altyapısını kuramadılar. En son fiber kutusu geldi, 2 haftadır da onu bekliyoruz. Sinyal gelecek diyorlar. Çok yavaş, umursamaz çalışıyorlar. 2024 yılında internet hizmeti alamıyoruz.

• İnternet kesintisi her gün aynı saatte mi olur? Dünyanın en pahalı internetini kullanıp en kötü altyapıya sahip ülkeyiz. Bu ne kadar daha devam edecek? Kafanıza göre zam yapmayı biliyorsunuz.