Oppenheimer, IMAX'te yeniden gösterime girecek

Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan 'Oppenheimer' filmi IMAX salonlarında yeniden vizyona girecek.

'Oppenheimer' filmi yeniden IMAX salonlarında gösterime girecek.

Başrollerinde Cillian Murphy, Robert Downey Jr. ve Matt Damon'ın yer aldığı Oppenheimer filmi gişede büyük bir başarıya imza atarak dünya genelinde toplam 947 milyon dolar kazandı.

Vizyona girdiği 21 Temmuz'dan bu yana adından söz ettiren film, IMAX formatında yeniden izleyiciyle buluşacak. NTV'nin aktardığına göre, film dünya çapında seçili salonlarda yalnızca bir hafta IMAX salonlarında gösterilecek.

Filmin yeniden vizyona girmesiyle toplam gişe hasılatının 1 milyon doları aşabileceği düşünülüyor.

Oppenheimer, şu sıralar gişenin oldukça sakin olduğu bir dönemde vizyona girecek. Gişede yüksek hasılat elde etmesi beklenen The Marvels 10 Kasım'da vizyona girecek.

Öte yandan 181 dakikalık uzunluğuyla dikkat çeken Oppenheimer, uluslararası gişede en çok kazanan Christopher Nolan filmi olmayı başardı. Film aynı zamanda 17 yaş üstüne hitap eden filmler kategorisinde tüm zamanların en yüksek hasılatını elde eden 2. film oldu.

IMAX NEDİR?

Seyirciye en gerçekçi film deneyimini sunmayı amaçlayan IMAX formatı, normal filmlere göre daha yüksek kalite ve netlikte film çekimi vadediyor. IMAX salonları, dev perde boyutu ve gelişmiş ses sistemiyle izleyiciye filmin içerisindeymiş hissi yaşatıyor.