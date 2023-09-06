Oppenheimer’dan gişe rekoru

Kültür Sanat Servisi

Christopher Nolan imzalı Oppenheimer, 2023 yılının en çok kazanan üçüncü filmi oldu. Oppenheimer, Galaksinin Koruyucuları 3 filmini geride bıraktı.

Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer‘ın hayatına odaklanan ve eleştirmenlerden tam not alan Oppenheimer filmi, bu yazın en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor. Greta Gerwig imzalı Barbie filminin, 2023 yılının en çok gişe hasılatı elde eden filmi olmasının ardından Oppenheimer‘ın da benzer bir rekora imza attığı açıklandı.

YAŞ SINIRINA RAĞMEN GİŞE BAŞARISI

Atom bombasının yapılışını konu alan film, bu yılın en çok kazanan üçüncü filmi oldu. Film, Galaksinin Koruyucuları 3 filmini geride bırakarak üçüncü sıraya yerleşti. Süper Mario Kardeşler Filmi ise ikinci sırada yer alıyor.

Vizyona girdiğinden bu yana toplamda 845,5 milyon dolar elde eden filmin dünya çapında 900 milyon dolar hasılatı aşacağı öngörülüyor. Filmin 17 yaş sınırı olmasına rağmen bu kadar izlenmesi ise Nolan‘ın filminin gişede büyük bir başarıya imza attığının göstergesi. Öte yandan Oppenheimer şimdiden Oscar yarışının en iddialı yapımlarından biri olarak görülüyor. Eleştirmenlerden tam not alan Oppenheimer filminin, yönetmen Christopher Nolan‘a Oscar ödülü getirebileceği tahmin ediliyor. 96. Oscar Ödülleri 10 Mart 2024‘te gerçekleşecek.