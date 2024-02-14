Opsiyon kullanıldı: Al-Musrati, Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi oldu

Beşiktaş, Al-Musrati'nin sözleşmesinde bulunan 11 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı. Böylece Al-Musrati kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu.

Beşiktaş, ara transfer döneminde Braga'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Al Musrati'nin bonservisinin alındığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"SC Braga Kulübünden 2023-2024 sezonu 2. transfer tescil döneminde altı aylığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 30.06.2027 tarihine kadar kalıcı transfer hakları kulübümüz tarafından 11 milyon avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile de 30.06.2027 tarihine kadar anlaşmaya varılmıştır."

Böylece Al-Musrati, 11 milyon euroluk transfer bedeliyle Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi oldu.