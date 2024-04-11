Optimar'dan seçim sonrası anketi

Optimar'ın seçim sonrası yaptığı ankete göre yurttaşlar Türkiye'nin en büyük problemi olarak gördüğü 'ekonomik kriz'i yüzde 24.3 ile CHP'nin çözeceğini düşünüyor.

Optimar'ın 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yaptığı ankete göre yurttaşlar Türkiye'nin en büyük problemi olarak gördüğü 'ekonomik kriz'i Cumhuriyet Halk Partisi'nin çözebileceğine inanıyor.

Optimar'ın anketine katılanların yüzde 24.3 ekonomi krizin CHP tarafından çözülebileceğini düşünüyor.

İktidara yakın Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Optimar'ın seçim sonrası anketini aktardı.

2-5 Nisan tarihleri arasında 2 bin kişi üzerinden yapılan ankette “Sizce bugün Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” diye soruldu. “Ekonomi” diyenler yüzde 60.6’yla ilk sırada gelirken, onu yüzde 6.1 ile Suriyeliler ve düzensiz göçmenler takip etti.

“Sizce bu sorunu kim çözer?” sorusuna ise ankete katılanların yüzde 24.3’ü CHP diyor. AKP diyenlerin oranı ise yüzde 20.2’yle ikinci sıraya gerilemiş durumda.

SANDIĞA GİTMEYENLER NEDEN GİTMEDİ?

Optimar, sandığa gitmeyen 152 kişiye neden sandığa gitmediğini de sordu. ‘Partime olan tepki’ diyenler yüzde 34.9’la ilk sırada geliyor. Onu yüzde 20’yle ‘AKP'ye tepki amaçlı’ cevabını verenler izliyor. ‘Kararsız olduğum için’ diyenler yüzde 19.8’le üçüncü sırada gelirken, adaya tepki gösterdiği için sandığa gitmediğini söyleyenlerin oranı yüzde 14.6 çıkıyor.

Aynı 152 kişiye bu kez ‘Sandığa gitseydiniz hangi partiye oy verirdiniz?’ sorusu soruldu. Yüzde 27.9’la CHP diyenler ilk sırada gelirken, AKP diyenler ise yüzde 20.9’la ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırada yüzde 9.4’le Zafer Partisi, dördüncü sırada ise yüzde 4.8’le Yeniden Refah Partisi geliyor. DEM Parti’ye diyenler yüzde 2.9 olurken, onu yüzde 2.8’le MHP takip ediyor. İYİ Parti diyenler yüzde 2.6 olurken, Memleket Partisi’ni işaret edenlerin oranı ise yüzde 1.2 çıkıyor.

Optimar ankete katılanlara seçim sonuçlarından memnun olup olmadığını da soruldu. Çok memnun olduğunu söyleyenler yüzde 16 olurken, memnun olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 37.9’la ilk sırada geliyor. İkisi toplandığında ise yüzde 53’e ulaşıyor. Seçim sonuçlarını orta bulduğunu ifade edenler yüzde 20 olurken, memnun olmadığını bildirenlerin oranı yüzde 18.6 çıkıyor. ‘Hiç memnun değilim’ diyenlerin oranı ise yüzde 7.6’da kalıyor. İkisini topladığımızda ise yüzde 26.2 çıkıyor.

Ankete katılanlara, “Sizce 31 Mart yerel seçimlerinin verdiği en temel mesaj nedir?” diye soruldu. Birinci sırada yüzde 33.3’le AKP’ye yanıtı verilmiş. Onu yüzde 21.5’le ekonomik kriz takip ediyor. Yönetimin değişmesi yüzde 19.5’le üçüncü sırada gelirken, bu seçimlere damgasını vuran emekliler yüzde 5.5’le dördüncü sırada geliyor. En son sırada ise yüzde 0.8’le CHP’nin başarısı geliyor.

Optimar, Yeniden Refah Partisi’nin, AKP’ye tepki oylarını alıp almadığını da araştırdı. Ankete katılanların yüzde 73.6’sı tepki oylarını aldığı görüşünde. ‘Hayır’ diyenler ise yüzde 26.4 çıkıyor.

‘Seçim sonuçlarına göre AKP yönetiminde köklü bir değişiklik olmalı mı?’ sorusuna ankete katılanların yüzde 84.1’i ‘Evet’ yanıtını verirken, ‘Hayır’ diyenler yüzde 15.9’da kalıyor.

Ankete katılanların yüzde 75.9’u bakanların seçim çalışmasına katılmasının oyları düşürdüğü görüşünde. ‘Oyları yükseltti’ diyenler yüzde 6.9’da kalırken, yüzde 17.2’lik bir kesim fikrinin olmadığını belirtmiş.

Optimar, ‘Seçim sonuçlarına göre Kabine’de köklü bir değişim olmalı mı?’ sorusunu da yöneltmiş. Ankete katılanların yüzde 75.1’i değişimden yana görüş bildirirken, ‘Hayır’ diyenler yüzde 24.9’da kalmış.