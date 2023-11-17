Oral Çalışlar, ‘gazetecilere yeşil pasaport’ talebine Erdoğan’ın nasıl yaklaştığını yazdı

Posta yazarı Oral Çalışlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazetecilere ‘yeşil pasaport’ çıkarılmasına olumlu yaklaştığını ve ilgililerle görüşeceğini yazdı.

Posta yazarı Oral Çalışlar, bir araya geldikleri bir grup gazetecinin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştüğünü ve ‘gazetecilere yeşil pasaport’ çıkartılması talebinde bulunduklarını söyledi. Çalışlar, “Talebimize olumlu yaklaşan Cumhurbaşkanı, ilgililerle görüşeceğini söyledi” diye yazdı.

Çalışlar, son zamanlarda yaşanan vize krizine değindiği bugünkü yazısında, gazetecilere yeşil pasaport çıkarılması taleplerinin nasıl geliştiğini ve hangi aşamalardan geçtiğini şöyle anlattı:

“Önce İstanbul’dan Halime Kökçe’yi aradım ve birlikte hareket etmeyi önerdim. ‘Tamam’ dedi. Onun önerisiyle İletişim Daire Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun’la görüştüm. Kendisine yapılan başvurular içinde yeşil pasaport konusuna ek olarak gazetecilere dair başka talepler de olduğunu belirtti. Bu konuda içişleri bakanı ile bir görüşme yaptığını dile getirdi.

Pasaport talebimize olumlu yaklaşıyordu. Ankara’daki gazeteci meslektaşlarımıza başvurdum. Yeni milletvekili seçilen gazeteci Ayşe Böhürler’i aradım. ‘Siz başlayın biz destek oluruz’ dedi. Abdülkadir Selvi’yi aradım. ‘Ağabey bu iş için en uygun arkadaş Sinan Burhan’ dedi. Gerçekten de Sinan anında harekete geçti. Ekibin bir erkekler takımı olmaması önemliydi.

Hande Fırat ekibe katıldı. Mehmet Acet, Melik Yiğitel, Zafer Şahin’le grup tamamlandı. İstanbul valiliğinden tanıdığım İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya kolayca ulaştım. Meclis Başkanı Numan (Kurtulmuş) Bey gayet sıcak davrandı istediğimiz randevuyu verdi. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala’yı da ziyaret ettik. En son Fahrettin Altun’a gittik. Talebimiz olumlu karşılanıyor ve destek görüyordu. Ankara görüşmeleri 28-29 Ağustos tarihlerinde gerçekleşti. Bu arada Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş hazırlık olarak bir araştırma yaptırmıştı. ‘Yeşil Pasaport’ için kanun çıkartılması gerekmediğini tespit etmişti.

İhracatçılar için Bakanlar Kurulu kararı alınmış, avukatlar için de İçişleri Bakanlığı yönetmeliği yeterli görülmüştü. Artık konuyu Cumhurbaşkanı’na iletme noktasına geldik. Sinan, Fahrettin Altun’la haberleşti. Meclis Grup toplantısının ardından Cumhurbaşkanı’yla görüşme yapabilecektik. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a talebimizi arkadaşlarımız iletti. Talebimize olumlu yaklaşan Cumhurbaşkanı, ilgililerle görüşeceğini söyledi. Son geldiğimiz nokta bu. Umarım, yakın zamanda bu iş çözülür.”