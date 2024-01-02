ORC Araştırma'dan Süper Kupa anketi

ORC Araştırma, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak protokol krizi sebebiyle gerçekleşmeyen karşılaşma hakkında anket düzenledi. Ankete katılanların çoğunluğu kulüplerin sahaya çıkmama kararını destekliyor.

ORC Araştırma'nın son anketinde Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa finalinde yaşananları ve final müsabakasının Suudi Arabistan'da oynanmasını sordu.

Ankete katılanlar ağırlıklı olaral kulüplerin sahaya çıkmama kararını doğru bulurken, final karşılaşmasının Suudi Arabistan'da oynanamasını ise doğru bulmuyor.

Ankette katılımcılara "Galatasaray ve Fenerbahçe Yönetimlerinin sahaya çıkmama kararını nasıl buldunuz?" , "Suudi Arabistan Atatürk'e ve Milli Değerlerimize Saygısızlık Yaptı" düşüncesine katılıyor musunuz?" ve "Süper Kupa Final Müsabakasının Suudi Arabistan'da organize edilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" soruları yöneltildi.

ORC Araştırma'nın anketi 30-31 Aralık 2023 tarihlerinde, Suudi Arabistan'da yaşanan olaylardan haberdar olan 2100 katılımcı ile gerçekleştirildiği belirtildi.

KULÜPLERİN KARARINI DOĞRU BULANLAR AĞIRLIKTA

Ankette Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak yaşanan protokol krizi sebebiyle oynanamayan Süper Kupa finaline dair sorulan "Galatasaray ve Fenerbahçe Yönetimlerinin sahaya çıkmama kararını nasıl buldunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 54.8 "doğru buldum" yanıtını verirken yüzde 30.3 ise kararı yanlış bulduğunu belirtti.

Ankete katılanların yüzde 14.9'u ise kararsız kaldı.

FİNALİN SUUDİ ARABİSTAN'DA OYNANMASI DOĞRU BULUNMADI

Ankette yer alan "Suudi Arabistan Atatürk'e ve Milli Değerlerimize Saygısızlık Yaptı" düşüncesine katılıyor musunuz? sorusunda ise yüzde 54.8 evet, yüzde 26.9 hayır çıktı. Ankete katılanların yüzde 13.4 ise kararsız olduğunu belirtti.

Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanmasına yönelik değerlendirmede ise katılımcıların yüzde 55.8'i kararı olumsuz bulurken, olumlu bulanların oranı ise yüzde 17.4'te kaldı.

Kararsızların oranı ise yüzde 26.8 olarak açıklandı