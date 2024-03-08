ORC'den Adana anketi: Fark 6.4 puan

ORC Araştırma'nın Adana anketinde Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar 34.1 puan ile ilk sırada çıktı. Karalar, en yakın rakibine 6,4 puan fark attı.

ORC Araştırma, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için yaptığı anketin sonucunu paylaştı.

2-4 Mart tarihleri arasında 2320 katılımcı ile gerçekleşen ankette, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

Ankette Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar 34.1 puan ilk ilk sırada yer aldı.

AKP'nin adayı Mehmet Kocaispir 27.7 puanla ikinci sırada yer alırken, İYİ Parti'nin adayı Ayyüce Türkeş 24.5 puanla üçüncü sırada yer aldı.

DEM Parti'nin adayı Mahfuz Güleryüz'ün puanı ise 4.5 oldu. Kararsızların oranı ise 6.7 puan olarak belirtildi.