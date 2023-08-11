ORÇEV’den sahile konulan görsel duvarına tepki: Böyle görsellik olmaz

Ordu Çevre Derneği, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından sel sonrası Tasbaşı Mahallesi sahilinde yürüyüş yoluna konulan görsel duvarını tepki gösterdi; “Böyle görsellik olmaz."

Ordu Çevre Derneği, (ORÇEV) Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından sel sonrası Tasbaşı Mahallesi sahil güzergahında başlatılan düzenleme içinde yürüyüş yoluna konulan görsel duvarını tepki gösterdi.

Evrensel'in haberine göre; Ordu Çevre Derneği Yönetim kurulu adına yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ordu sahillerinin betonlaştırılmasına hep karşı çıktık. Ancak her zaman dediğimizi bir kez daha vurgulayalim ki, OBB yoneticileri betonu çok seviyorlar. Ordu Büyüksehir Belediyesi Başkanı Hilmi Güler'e yaptığımız bir görüşmede kordon boyunda yeşillendirme yapılmasının gerekliliğini söylemiştik. Şu an yapılanlar eksik olsa da beton görünün yok ediliyor. Ancak görsel panosu olarak düşünülen anlamsız kütle sahil görüntüsünü bozmaktadır. Bunu hangi akıl düşündü bilmiyoruz. Sanatsal görseller için daha uygun panolar yapılabilir. Sahilde kale duvarını andıran bu kütle kaldırılmalıdır. Beton kütle sanatın önüne geçer, sanatı öldurür."