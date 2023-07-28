Ordu'da belediye işçisi Genel Sekreter Yardımcısı tarafından makam odasında darp edildi: "Sabır taşı olsa çatlardı"

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcısı İzzet Gündoğar'ın, daha önce kendisine küfür ettiğine dair duyumlar aldığı Arif Aydın isimli temizlik personelini makam odasına çağırarak darp ettiği iddia edildi.

ONUR DURMUŞ

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcısı İzzet Gündoğar makamına çağırdığı Arif Aydın isimli temizlik personelini yumruk atarak darp etti.

Bugün sabah saatlerinde meydana gelen olayda Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Arif Aydın, Daire Başkanı İzzet Gündoğar tarafından Ordu Büyük Şehir Belediyesi Ek Hizmet Binası'ndaki makam odasına çağırıldı.

Makam odasında bekleyen ve yanında bir kişi daha olduğu öğrenilen İzzet Gündoğar, Arif Aydın'a "Sen bana küfür etmişsin öyle mi?" diye sordu. 'Küfür etmedim' yanıtını veren Aydın, İzzet Gündoğar tarafından tehdit edildikten sonra yüzüne atılan yumruk ile darp edildi.

Aydın hastaneye giderek darp raporu aldıktan sonra emniyet müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

"SABIR TAŞI OLSA ÇATLARDI"

Darp iddialarıyla ilgili BirGün'e konuşan Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcısı İzzet Gündoğar, "Bana ve aileme küfür ettiğini öğrendim ve görüşmek için yanıma çağırdım. Darp iddiaları asılsızdır" dedi.

Arif Aydın'ın kendisine küfür ettiğine dair 2.5 dakikalık ses kaydının olduğunu iddia eden Gündoğar, "Arif Aydın denen personelle amirler ilgilenir ve ben tanımam. Daha önce Fatsa'da görev yapıyordu ve sürekli sorun çıkartan birisi olduğu için hakkında 2 kez soruşturma açıldı. Biraz akıllanması için Fatsa'daki görevinden uzaklaştırılıp Ordu'da görev verildi. Bundan 2 gün önce alkol alıp amirlerine telefon açmış ve ben ve aile üyelerim dahil olmak üzere herkese küfür etmiş. Ben de bunu duyunca sinirlendim. Sabır taşı olsa çatlar. Bana ve aileme küfür ettiğine dair elimde ses kayıtları var" dedi.

"KENDİSİNE BİRŞEY Mİ YAPTI BİLEMİYORUM"

'Makam odanızda Arif Aydın'a yumruk attınız mı?' sorusuna Gündoğar, "Ben darp etmedim, bana iftira atılıyor. Belediye binasından çıkarken kendisine birşey mi yaptı onu bilemiyorum. Benim odamda güvenlik kamerası yok" yanıtını verdi.