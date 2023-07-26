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Ordu'da doktora saldıran hasta yakını tutuklandı

Ordu'da kadın doğum uzmanı Dr. Okan Kurtbay'ı odasında darbeden hasta yakını Ü.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sağlık
  • 26.07.2023 15:34
  • Giriş: 26.07.2023 15:34
  • Güncelleme: 26.07.2023 15:37
Kaynak: AA
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Ordu'da doktora saldıran hasta yakını tutuklandı
Doktorlar olayın ardından basın açıklaması yapmış ve iş bırakmıştı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde doktoru darbeden kişi tutuklandı.

Fatsa Devlet Hastanesi'nde görevli kadın doğum uzmanı Dr. Okay Kurtbay, odasında hasta yakını Ü.E. tarafından darbedildi.

Kafasından darbe alan doktor, hastanenin acil servisinde tedavi edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Fatsa Adliyesi'ne sevk edildi.

Ü.E, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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