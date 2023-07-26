Ordu'da doktora saldıran hasta yakını tutuklandı
Ordu'da kadın doğum uzmanı Dr. Okan Kurtbay'ı odasında darbeden hasta yakını Ü.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
Ordu'nun Fatsa ilçesinde doktoru darbeden kişi tutuklandı.
Fatsa Devlet Hastanesi'nde görevli kadın doğum uzmanı Dr. Okay Kurtbay, odasında hasta yakını Ü.E. tarafından darbedildi.
Kafasından darbe alan doktor, hastanenin acil servisinde tedavi edildi.
Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Fatsa Adliyesi'ne sevk edildi.
Ü.E, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.