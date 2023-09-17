Ordu'da "Dünya Demokrasi Forumu" düzenlendi

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde düzenlenen "Dünya Demokrasi Forumu" düzenlendi. Foruma Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika, Avrupa ve Asya'dan 8, Türkiye'den de 29 konuşmacı katıldı. Forumda demokrasiyle ilgili güncel sorunlar tartışıldı.

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde düzenlenen "Dünya Demokrasi Forumu" düzenlendi.

Mesudiye Gelişme Vakfınca (MEGEV) Yılmaz Korkmaz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğin açılışında opera sanatçıları sahne aldı.

Dünya Demokrasi Forumu Yürütme Kurulu Başkanı da olan MEGEV Başkanı Prof. Dr. Aziz Ekşi, açılış programının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, forumu ilçede 33 yıldır aralıksız sürdürülen Mesudiye Kurultayı'nda 2010'da aldıkları kararla bu yıl ilk kez yaptıklarını söyledi.

Ekşi, organizasyonun öncelikli amacının, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılını kutlamak, bu sevince katkıda bulunmak ve ülkenin demokrasiyle sıkı bağını bir kez daha vurgulamak olduğunun altını çizdi.

Demokrasinin de zaman zaman sorun üretebildiğini kaydeden Ekşi, bu güncel sorunları tartışarak çözüm önerileri geliştirmeyi ve dünya ile paylaşmayı hedeflediklerini aktardı.

Ekşi, forumu belirli aralıklarla Mesudiye'de, Ordu'da veya başka yerlerde de tekrar etmek istediklerini belirterek, "Dünya ölçeğinde bir demokrasi farkındalığı yaratmak için kısa bir bildirge yayımlayacağız. İnsanlara demokrasinin gerekli olduğunu anlatan, demokrasiyi yeniden keşfetmeye çağıran bir bildirge yayımlamak istiyoruz." dedi.

"Uluslararası Demokrasi Günü"ne işaret eden Ekşi, "Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmiş fakat pek bilinen bir gün değil. Yani gereği yapılmayan bir gün. O güne de içerik kazandırmak istedik. Böylece duyulsun, yaşasın ve hiç olmazsa bir gün demokrasinin gereği vurgulansın." diye konuştu.

Programa, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Mesudiye Kaymakamı Bahri Gökalp, Belediye Başkanı Muammer Özer, Kültür ve Turizm İl Müdürü Yener Oba, Dünya Demokrasi Forumu Danışma Kurulu Başkanı Oktay Ekşi'nin yanı sıra bazı ilçe belediye başkanları ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

FORUMUN İKİNCİ GÜNÜNDEN İZLENİMLER

Mesudiye Gelişme Vakfınca (MEGEV) Mesudiye ilçesindeki Yılmaz Korkmaz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğin ikinci gününde Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal Zenginobuz moderatörlüğünde "Demokrasi ve Ekonomi/İş Dünyası" konulu panel organize edildi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, panelde "Yüzyılın Emeği, Emeğin Yüzyılı" başlıklı sunum yaptı.

Çerkezoğlu, demokrasiyi konuşmanın başta işçi sınıfı olmak üzere toplumun tüm kesimleri açısından önemli olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'i ikinci yüzyıla taşımanın yolunun başta işçi sınıfı, gençler ve kadınlar olmak üzere bütün toplumsal kesimlerin karar mekanizmalarına katılabilmesinden geçtiğini vurgulayan Çerkezoğlu, bunun için de örgütlü olunması gerektiğini dile getirdi.

Çerkezoğlu, "Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletine inancımız ve böylesi bir Cumhuriyet'i, emeğin Türkiye'sini hep birlikte kuracağımıza inancımız var." dedi.

Forum kapsamında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in moderatörlüğünde "Demokrasi ve Yerel Yaşam/Yerel Yönetim", Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Demiralp yönetiminde "Demokrasi ve Katılım/Kapsayıcılık", Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ın moderatörlüğünde de "Demokrasi ve Sivil Toplum" konulu paneller gerçekleştirildi.

Panellerde sunum yapan konuşmacılara vakıf temsilcilerince sertifika verildi.

16 Eylül'de tamamlanan foruma Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika, Avrupa ve Asya'dan 8, Türkiye'den de 29 konuşmacı katıldı.