Ordu'da İmam Hatip yurdunda zehirlenme: 23 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesindeki erkek öğrenci pansiyonunda kalan 23 öğrenci, dün akşam iftar yemeği sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 23 öğrenci hastaneye başvurdu.

Fatsa Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesindeki erkek öğrenci pansiyonunda kalan bazı öğrenciler, dün akşam iftar yemeği sonrası rahatsızlandı.

Karın ağrısı, ishal, bulantı ve kusma şikayetleri olan 23 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatsa Devlet Hastanesi'ne müracaat etti.

Öğrencilerden 21'i tedavilerinin ardından taburcu edildi, 2'sinin tedavisi sürüyor.