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Ordu'da iş cinayeti: 4'üncü kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Ordu'da Enver Doğru isimli inşaat işçisi çalıştığı 4 katlı inşaatın en üst katından düştü. 54 yaşındaki Enver Doğru, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çalışma Yaşamı
  • 23.11.2023 16:28
  • Giriş: 23.11.2023 16:28
  • Güncelleme: 23.11.2023 16:33
Kaynak: DHA
Ordu'da iş cinayeti: 4'üncü kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Ordu'da 4 katlı inşaatın en üst katından düşen işçi Enver Doğru (54), hayatını kaybetti.

Olay, Kumru ilçesi Demircili Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı bir inşaatın en üst katında dış cephe kaplaması yapan Enver Doğru, zemine düştü.

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Sağlık ekiplerince Kumru Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Doğru, kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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