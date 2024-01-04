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Ordu'da sahte alkolden zehirlenen bir kişi öldü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yılbaşı gecesi baş ağrısı, bilinç bulanıklığı ve bulantı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede sahte alkolden zehirlendiği şüphesi tedavi altına alınan Cemil Can, hayatını kaybetti.

Güncel
  • 04.01.2024 14:01
  • Giriş: 04.01.2024 14:01
  • Güncelleme: 04.01.2024 14:07
Kaynak: DHA
Ordu'da sahte alkolden zehirlenen bir kişi öldü

Ordu'da sahte alkolden zehirlendiği şüphesi ile hastanede tedavi altına alınan Cemil Can (49), hayatını kaybetti.

Yılbaşı gecesi baş ağrısı, bilinç bulanıklığı ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvuran Cemil Can, sahte içkiden zehirlendiği şüphesi ile tedavi altına alındı.

Can, hastanede yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Can'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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