Ordu'da şüpheli ölüm: Haber alınamayan şahıs fındık bahçesinde ölü bulundu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde haber alınamayan Kadir Demirhan isimli şahıs, kendisine ait fındık bahçesinde ölü bulundu. Ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle cansız bedeni inceleme yapmak üzere morga kaldırıldı.

Güncel 30.11.2023 14:10 Giriş: 30.11.2023 14:10

Güncelleme: 30.11.2023 14:15 Kaynak: AA

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Ordu'nun kendisinden haber alınamayan kişi ölü bulundu. Altınordu ilçesinde Ortaköy Mahallesi'nde kendisine ait fındık bahçesine çalışmaya giden Kadir Demirhan'dan (34) haber alamayan yakınları, arama çalışması başlattı. Demirhan'ı bahçede hareketsiz bulan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Demirhan'ın cansız bedeni, ölümünün şüpheli bulunması üzerine otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.