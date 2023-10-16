Ordu'da Volkan Büyük isimli erkek, otogarda karşılaştığı eski eşini silahla yaraladı

Ordu'nun Ünye ilçesinde 14 Ekim'de Yasemin Orhan isimli kadın, otogarda karşılaştığı eski eşi Volkan Büyük'ün silahlı saldırısı sonucu yaralandı. Orhan hastaneye kaldırılırken Büyük dün saklandığı evde yakalanarak tutuklandı.

Ordu'da otogarda karşılaşıp, tartıştığı eski eşi Yasemin Orhan'ı (29) tabanca ile yaralayan Volkan Büyük (29), tutuklandı.

Olay, 14 Ekim'de Ünye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Ünye'den Bursa'ya gitmek için otogara gelen Yasemin Orhan, burada eski eşi Volkan Büyük ile karşılaştı.

Çıkan tartışmada Büyük, eski eşini tabanca ile vurdu. Vücuduna 2 kurşun isabet eden Yasemin Orhan, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaçan Volkan Büyük, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün bir yakınının evinde yakalandı.

Gözaltına alınan Büyük, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.