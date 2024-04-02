Ordu'daki seçimlerde 'usulsüzlük' iddiası: Meral Akşener heyet gönderiyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ordu’da 25 bine yakın geçersiz oy hakkında usulsüzlük yapıldığını söyledi.

31 Mart yerel seçimlerinde sandıkların tamamı açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Ordu'da AKP yüzde 40.07 oy alarak 16 bin 138 farkla birinci parti oldu. Seçimi az farkla kaybeden İYİ Parti adayı Enver Yılmaz sandıkların çoğunda usulsüzlük tespit ettiklerini ve itiraz edeceklerini açıkladı.

Avukat ekibiyle birlikte incelemeler yaptıklarını belirten Yılmaz, "İki gün süren çalışmalarımız sonucunda, sandıkların yaklaşık 2/3'ünde usulsüzlük tespit ettik. Bu nedenle, tüm ilçelerdeki sonuçlara itiraz ediyoruz" dedi.

Enver Yılmaz'ın 'seçimde usulsüzlük' iddialarının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den açıklama geldi.

Akşener sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milletin iradesine gölge düşürmeye heveslenenlere asla geçit vermeyeceğiz" diyen Akşener konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Milletin iradesine duyulan hazımsızlığın, milletin kararına gösterilen saygısızlığın yeni adresi ne yazık ki Ordu... Başta Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Adayımız Enver Yılmaz olmak üzere tüm teşkilatlarımız 2 gündür Ordu'da demokrasiye vurulmak istenen darbeyle mücadele ediyor. Şimdiye kadar kesinleşen sonuçlara göre Ordu'da 93 bin 992 geçersiz oy olduğu iddia ediliyor.

Yaklaşık 25 bine yakın oyun, geçersizlik sebebi ise pusulalarda çift mühür olması... Ancak ne hikmetse; Bu çift mühürlü oyların, tek ortak özelliği de bir mührün mutlaka İYİ Parti'ye ve Enver Yılmaz'a ait olması... Yeniden sayım yapılması için gereken tüm itirazlarımızı yaptık. Süreci yakından takip etmek üzere görevlendirdiğim arkadaşlarım da bu geceden itibaren Ordu’da olacaklar. Herkes şunu çok iyi bilsin ki İYİ Parti olarak biz; Milletin iradesine gölge düşürmeye heveslenenlere asla geçit vermeyeceğiz. Ordulu vatandaşlarımızın iradesine vurulan bu darbeye asla izin vermeyeceğiz. Ordulu’nun hakkını, Enver Başkan'ın hakkını, İYİ Parti'nin hakkını hiç kimseye yedirmeyeceğiz.”