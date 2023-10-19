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Ordu Giresun Havalimanı 1-12 Kasım tarihleri arasında uçuşa kapatılacak

Ordu-Giresun Uluslarararsı (OGU) Havalimanı, saha onarımı ve apron genişletme çalışması nedeni ile 1-12 Kasım arasında uçuşlara kapatılacak.

Güncel
  • 19.10.2023 15:45
  • Giriş: 19.10.2023 15:45
  • Güncelleme: 19.10.2023 15:50
Kaynak: DHA
Ordu Giresun Havalimanı 1-12 Kasım tarihleri arasında uçuşa kapatılacak
Fotoğraf: DHA

Ordu-Giresun Havalimanı 1-12 Kasım tarihleri arasında uçuşa kapatılacak. 

Havalimanının bakıma alınacağı açıklandı.. 

Yılda yaklaşık 1 milyon yolcuya hizmet veren havalimanında, PAT saha onarımı ve apron genişletme çalışması yapılacak.

1 Kasım'da başlayacak olan çalışmalar ile birlikte havalimanı 12 Kasım'a kadar uçak trafiğine kapatılacak

Öte yandan havalimanından bu yıl ocak-eylül aylarında iç hatlarda 786 bin 671, dış hatlarda da 21 bin 914 toplamda 786 bin 671 yolcuya hizmet verildi. 

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