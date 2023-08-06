Ordu'nun derelerinden atık tavuk aktı, firmaya 617 lira ceza kesildi

Ordu'nun Fatsa İlçesi'ne bağlı Buharı Mahallesi'nde bulunan dereye bir tavuk firması tarafından tarihi geçmiş bütün ve parçalanmış tavuklar atıldı. Dereden gelen kötü kokuların ardından mahalleli durumu jandarmaya şikâyet etti. Yapılan incelemenin ardından söz konusu tavuk firması tarihi geçmiş tavukları dereye boşalttığını doğrularken Fatsa Zabıta Müdürlüğü Kabahatler Kanunu kapsamında firmaya 617 TL ceza kesti.

ONUR DURMUŞ

Ordu'nun Fatsa İlçesi'ne bağlı Buharı Mahallesi'ndeki Çalışlar Deresi yatağında 2 gündür kötü kokuların yayılması ve dere boyunca su yüzeyinden akan ambalajlı tavukların görülmesi üzerine bölge halkı durumu jandarmaya haber verdi.

Güvenlik güçlerinin yaptığı inceleme sonucunda tarihi geçmiş atık tavukların üzerindeki ambalajlardan söz konusu firmanın Şenpiliç şirketinin Fatsa bayiliğini yapan Ceceloğlu Pazarlama olduğu anlaşıldı.

BirGün'ün Fatsa-Bolaman Jandarma Komutanlığı'ndan edindiği bilgiye göre, Ceceloğlu Pazarlama firması dereye dökülen atık tavukların kendilerine ait olduğunu kabul etti.

Fatsa-Bolaman Jandarma Komutanlığı, atık tavukları dereye boşaltan Ceceloğlu Pazarlama firmasıyla ilgili tutanak tutarak olayla ilgili Fatsa Zabıta Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Fatsa Zabıta Müdürlüğü ise söz konusu firmaya Kabahatler Kanunu kapsamında 617 lira ceza kesti.

BirGün'e konuşan Fatsa Belediyesi Zabıta Müdürü Gültekin Volkan, “Jandarma ekipleri tarafından kurumumuza Çalışlar Deresi'ne Ceceloğlu Pazarlama firması tarafından atık tavukları boşalttıkları yönünde bilgi geçildi. Biz de kabahatler kanunu çerçevesinde ceza kestik. Jandarma firmaya herhangi bir yaptırım uyguladı mı onu bilmiyoruz" açıklaması yaptı.

Tavuk atıklarının boşaltıldığı dere yatağının 150 metre uzağında ise birçok mahallenin içme suyunun karşılandığı 'Bolaman Su Kuyusu' yer alıyor.