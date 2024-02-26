Ordu'nun yüzde 74'ü ‘maden ruhsatlı’ alan

Haber Merkezi

Ordu Çevre Derneği, kentte “Maden İşletmeciliği ve Gerçekler” başlığıyla bir panel düzenledi. Belediye İş Sendikası Ordu Şubesi’nin toplantı salonunda yapılan panele parti, sendika, dernek temsilcileri ile partilerin belediye başkan adayları da katıldı. Kolaylaştırıcılığını ORÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Özbucak’ın yaptığı etkinlikte, Evrensel gazetesinden Özer Akdemir, ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül ve derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Av. Haluk Türkmen konuşma yaptı.

Gazeteci Özer Akdemir, “Maden ve enerji şirketlerine kolaylık sağlayan ‘maden enerji yasa taslağı’nı hazırlayan iktidar, İliç’te yaşanan felaket nedeniyle yasa taslağını askıya almak zorunda kaldı. Ancak bilinmeli ki, en küçük bir fırsatta yeniden TBMM’de görüşülmesi için gündeme getirilecektir. İktidar maden ve enerji şirketleri için yol temizliği yapıyor.” dedi. ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül de, kentte maden sahası olarak ilan edilen alanlar ve verilen mücadeleler hakkında bilgi verdi: “Ordu’nun yüzde 74’ü maden alanı olarak ilan edildi. Parça parça ruhsatlar veriliyor. Son aylarda çoğalmaya başladı. ÇED’ler çıkmadan fiili ve hukuksal mücadelemiz için hazırlık yapıyoruz.” ORÇEV avukatı Haluk Türkmen de, “Davalar açıyoruz. Yetişmeye çalışıyoruz. Bir ay içinde çinko, kurşun, bakır, altın madenleri dışında deniz dolgusu, taş ocağı, bentonit madeni, RES ilanları çıtı. İlimiz dışında Giresun ve Gümüşhane’de yıkım çok fazla.” diye konuştu.