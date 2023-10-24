Ordu’da bir doktor rüşvet iddiasıyla tutuklandı
Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir doktor, rüşvet, irtikap ve kamu kurumu zararına dolandırıcılık suçundan sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: iHA
Ordu'da 'görevi kötüye kullandığı' iddia edilen doktor tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatsa Devlet Hastanesi'nde görevli doktor O.K.’nın rüşvet aldığı yönünde gelen ihbar üzerine soruşturma başlattı.
Yapılan çalışmanın ardından O.K., polis ekiplerince düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Sıradaki Haber